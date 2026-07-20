Стармер сложил с себя полномочия премьер-министра Великобритании в ходе аудиенции с королем Карлом III в Букингемском дворце

Карл III принял отставку Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании Стармер сложил с себя полномочия премьер-министра Великобритании в ходе аудиенции с королем Карлом III в Букингемском дворце

Кир Стармер сложил с себя полномочия премьер-министра Великобритании в ходе аудиенции с королем Карлом III в Букингемском дворце.

«Сегодня утром господина Кира Стармера принял король Карл III. Стармер подал прошение об отставке с постов премьер-министра и первого лорда Казначейства. Король Карл III принял отставку», - заявили в Букингемском дворце.

Я ухожу с улыбкой на лице

На Даунинг-стрит, где находится резиденция премьер-министра на номер 10, Стармера встретили аплодисментами члены кабинета и сторонники. Перед тем как официально вручить прошение об отставке королю Карлу III, он побеседовал с журналистами.

«Через несколько минут я встречусь с Его Величеством королем, чтобы подать прошение об отставке и официально завершить свой срок на посту премьер-министра. Моя миссия выполнена», - сказал Стармер.

Он отметил, что вывел Лейбористскую партию из кризиса после поражения в 2019 году и привел ее к убедительной победе на всеобщих выборах 2024 года. «С того дня служить этой великой стране и вам в качестве премьер-министра было величайшей честью в моей жизни. Искренне верю, что сегодня Британия стала сильнее и справедливее, чем два года назад», — заявил Стармер.

Он подчеркнул, что экономика стала более устойчивой, улучшилось качество государственных услуг, значительно сократились очереди в системе здравоохранения. «С каждым днем все больше детей избавляются от нищеты, иммиграция существенно снизилась», — добавил он.

Позиция Великобритании в сфере обороны и безопасности стала гораздо более твердой, а международный авторитет страны заметно укрепился, убежден политик.

«Сегодня наши враги сделают все возможное, чтобы разобщить нас, подорвать наши ценности, нашу свободу, нашу доброту и, откровенно говоря, нашу непоколебимую поддержку мужественного украинского народа. Перед лицом таких угроз жизненно важно не забывать о величии Британии, которое нас окружает», — сказал он.

Стармер пожелал удачи Энди Бернэму, которому передает полномочия, и заверил, что полностью поддерживает его.

«Я ухожу с должности с чистой совестью, с улыбкой на лице и с огромной гордостью за все, чего мы вместе достигли», — заключил Стармер.

Ответ на призывы уйти в отставку внутри партии

Стармер подвергался острой критике и призывам покинуть пост из-за экономической ситуации, назначения Питера Мандельсона, связанного с Джеффри Эпштейном, на пост посла в Вашингтоне, а также поражения на местных выборах в мае.

Давление на него усилилось после того, как 18 июня на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд победил мэр Манчестера Энди Бернэм, став членом парламента.

Через четыре дня после того, как Бернэм, которого многие в партии и кабинете видели новым лидером, получил место в парламенте, Стармер заявил, что партия хочет идти на следующие выборы с другим лидером, после чего подал в отставку с поста главы Лейбористской партии.

Стармер тогда отметил, что останется на посту премьер-министра до избрания нового лидера, и поручил партии начать процедуру выборов 9 июля.

Лейбористская партия объявила 17 июля, что новым лидером стал депутат от Мейкерфилда Бернэм, который был единственным кандидатом на выборах. После отставки Стармера Бернэма примет король Карл III, который даст поручение сформировать новый кабинет министров.

