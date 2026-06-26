В Букингемском дворце отметили, что историческое раскрытие налоговых платежей короля Карла III было личной инициативой монарха

Карл III первым из британских монархов обнародовал свои доходы и уплаченные налоги В Букингемском дворце отметили, что историческое раскрытие налоговых платежей короля Карла III было личной инициативой монарха

Король Великобритании Карл III стал первым британским монархом, добровольно раскрывшим информацию о своих доходах и уплаченных налогах.

По данным Букингемского дворца, в 2024—2025 налоговом году он уплатил 12,9 млн фунтов стерлингов (17 млн долларов).

Тем самым, монарх вошел в число 100 крупнейших налогоплательщиков Великобритании.

За 2024–2025 финансовый год принц Уильям добровольно выплатил 7,76 миллиона фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 10 миллионам долларов) в качестве подоходного налога и налога на прирост капитала.

С момента восшествия Карла III на престол в сентябре 2022 года общая сумма налогов, добровольно уплаченных королем и его старшим сыном, принцем Уильямом, в бюджет (через британскую налоговую службу HMRC), превысила 50 миллионов фунтов стерлингов.

В Букингемском дворце отметили, что историческое раскрытие налоговых платежей короля Карла III и принца Уильяма было личной инициативой монарха и его наследника, предпринятой в рамках кампании по повышению открытости финансов.