Карл III первым из британских монархов обнародовал свои доходы и уплаченные налоги

Zuhal Demirci, Abdulrahman Yusupov
26 Июня 2026•Обновить: 26 Июня 2026
Король Великобритании Карл III стал первым британским монархом, добровольно раскрывшим информацию о своих доходах и уплаченных налогах.
По данным Букингемского дворца, в 2024—2025 налоговом году он уплатил 12,9 млн фунтов стерлингов (17 млн долларов).
Тем самым, монарх вошел в число 100 крупнейших налогоплательщиков Великобритании.
За 2024–2025 финансовый год принц Уильям добровольно выплатил 7,76 миллиона фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 10 миллионам долларов) в качестве подоходного налога и налога на прирост капитала.
С момента восшествия Карла III на престол в сентябре 2022 года общая сумма налогов, добровольно уплаченных королем и его старшим сыном, принцем Уильямом, в бюджет (через британскую налоговую службу HMRC), превысила 50 миллионов фунтов стерлингов.
В Букингемском дворце отметили, что историческое раскрытие налоговых платежей короля Карла III и принца Уильяма было личной инициативой монарха и его наследника, предпринятой в рамках кампании по повышению открытости финансов.