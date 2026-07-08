Канцлер ФРГ: Саммит в Анкаре задаст новый тон НАТО Фридрих Мерц выступил с заявлениями перед основной сессией 36-го саммита НАТО в Анкаре

На саммите в Анкаре будет сформирован новый дух, который укрепит и сплотит НАТО. Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил журналистам перед главной сессией 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре в среду, 8 июля.

Мерц выразил искреннюю благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за гостеприимство и отличную организацию мероприятия.

Канцлер ФРГ напомнил, что в прошлом году в Гааге было принято решение значительно нарастить оборонные усилия, и отметил, что данные обязательства выполняются.

Он подчеркнул, что в большинстве стран — членов Европейского союза и НАТО оборонные расходы были существенно увеличены. Мерц указал на то, что этот вопрос будет обсуждаться на полях саммита в среду, и заявил, что для сохранения трансатлантического характера НАТО альянс следует сделать «более европейским».

В качестве примера он привел сотрудничество Германии, Норвегии и Канады в области модернизации подводных лодок. «Это свяжет нас на десятилетия во всем Атлантическом регионе», - подчеркнул он.

Мерц также отметил, что на саммите планируется обсудить дальнейшее развитие совместных оборонных инициатив. «Уверен, что из Анкары мы вынесем новый дух внутри НАТО, который сделает альянс более сильным и более единым», - добавил он.

Канцлер заявил, что на саммите будет затронута и тема Украины, и заявил о решимости Берлина продолжить поддержку Киева.

Мерц подчеркнул, что Европа запустила совместную инициативу по предоставлению Украине ежегодной поддержки в размере 70 млрд евро в 2026 и 2027 годах. «Теперь прекращение этой войны зависит только от России», - сказал политик.

Германский канцлер отметил, что для достижения этой цели сегодня будет сделано все возможное, и Москве будет направлен четкий сигнал. «У России нет шансов выиграть эту войну. Они не достигнут своих военных целей. И чем быстрее мы завершим эту войну, тем лучше будет для Европы, тем лучше будет для России и тем лучше будет для мира во всем мире», - заключил он.

