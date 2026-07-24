Перестановки затронут ключевые посты в правительстве и руководстве фракции ХДС/ХСС

Канцлер Германии объявил о кадровых перестановках в правительстве Перестановки затронут ключевые посты в правительстве и руководстве фракции ХДС/ХСС

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о начале процесса реструктуризации в правительстве и руководстве Христианско-демократического союза (ХДС).

Выступая на пресс-конференции в Берлине, Мерц сообщил, что новым министром здравоохранения назначен генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн.

Канцлер также заявил, что в кабинете последуют и другие кадровые изменения, однако конкретные решения будут обнародованы после летних каникул, по завершении необходимых консультаций.

Действующая глава Минздрава Нина Варкен, в свою очередь, перейдет на должность министра по особым поручениям и руководителя ведомства федерального канцлера. В Германии этот пост предполагает координацию работы между министерствами, правительствами федеральных земель и спецслужбами.

Нынешний руководитель ведомства канцлера Торстен Фрай, как ожидается, станет председателем фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге.

Тем временем немецкие СМИ сообщают, что министр транспорта Патрик Шнидер отправится в отставку, а его место займет другой политик.