Глава правительства ФРГ отметил роль Анкары в вопросах внешней и безопасностй политики, а также ее вклад в стабильность региона

Канцлер Германии назвал Турцию важным стратегическим союзником Берлина Глава правительства ФРГ отметил роль Анкары в вопросах внешней и безопасностй политики, а также ее вклад в стабильность региона

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что высоко оценивает роль Турции в сфере внешней и оборонной политики, подчеркнув, что Анкара является важным стратегическим союзником для Берлина.

Выступая на пресс-конференции после саммита НАТО в Анкаре, Мерц отметил, что Турция является для Германии важным стратегическим союзником».

Канцлер отметил, что в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вновь подчеркнул важность тесного сотрудничества с Анкарой как с партнером по НАТО, в том числе из-за ее геостратегического положения.

Мерц также заявил, что Германия видит успехи, достигнутые в Сирии. «Без вклада президента Турции это, вероятно, было бы невозможно. В этом отношении Турция вносит огромный вклад в стабильность региона», — сказал он.

Кроме того, канцлер сообщил, что попросил президента Эрдогана использовать все имеющиеся у него возможности в координации с Германией для того, чтобы убедить президента России Владимира Путина завершить войну в Украине.

Мерц также сообщил о планах проведения следующего раунда межправительственных консультаций по стратегическому сотрудничеству между Германией и Турцией. По его словам, на этот раз принимающей стороной выступит Германия.