В новом составе правительства свои места сохранили 12 министров предыдущего кабинета Александра Мунтяну

Кандидат в премьеры Молдовы представил состав нового правительства В новом составе правительства свои места сохранили 12 министров предыдущего кабинета Александра Мунтяну

Назначенный кандидат на пост премьер-министра Молдовы Василе Тофан представил свою правительственную команду в полном составе, с которой 21 июля отправится в парламент, чтобы запросить вотум доверия депутатов.

Как сообщают молдавские СМИ, в новом составе правительства свои места сохранили 12 министров предыдущего кабинета Александра Мунтяну. При этом Тофан предложил сменить руководителей в четырех ведомствах. В частности, изменения коснулись министерства финансов, здравоохранения, культуры и сельского хозяйства.

Тофан заявил, что завершил консультации с парламентскими фракциями, а также с представителями различных ассоциаций и организаций.

По его словам, подготовка программы будущего правительства находится на завершающем этапе.

«21 июля я приду в парламент с командой хороших профессионалов, которые должны задать всем правительственным учреждениям ускоренный темп работы и двигать дела вперёд», — сказал Тофан.

21 июля Василе Тофан представит молдавскому парламенту программу и состав будущего правительства, а также запросит вотум доверия депутатов.