Кандидат, получивший не менее 9 голосов «за» и не столкнувшийся с вето постоянных членов — США, России, Китая, Великобритании и Франции, будет представлен на утверждение Генеральной Ассамблее ООН

Кандидаты на пост генсека ООН вместо Гутерриша будут рассмотрены на этой неделе в СБ ООН Кандидат, получивший не менее 9 голосов «за» и не столкнувшийся с вето постоянных членов — США, России, Китая, Великобритании и Франции, будет представлен на утверждение Генеральной Ассамблее ООН

В связи с окончанием срока полномочий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в конце года кандидатуры на его пост будут рассмотрены на этой неделе в Совете Безопасности ООН.

Гутерриш, занимающий пост генерального секретаря ООН с 2017 года, завершит свои полномочия 31 декабря. На данный момент на его место претендуют шесть кандидатов.

Среди них — генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, экс-президент Сенегала Маки Салл, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, бывший председатель Генеральной Ассамблеи ООН в 2018–2019 годах Мария Фернанда Эспиноса, а также постоянный представитель Гайаны при ООН Кэролайн Родригес Биркетт.

Гросси представляет Аргентину, Бачелет — Чили, Гринспан — Коста-Рику, Эспиноса — Эквадор, Биркетт — Гайану. Все они участвуют в гонке от региона Латинской Америки и Карибского бассейна. Маки Салл является единственным кандидатом от Африки.

Согласно неофициальной практике ротации региональных групп в ООН, ожидается, что новый генеральный секретарь на этот раз будет представителем Латинской Америки и Карибского бассейна.

Кандидаты встретились на прошлой неделе в зале Генеральной Ассамблеи ООН в рамках открытого обсуждения «Открытая встреча по выбору генерального секретаря ООН: будущий генеральный секретарь».

Во время 90-минутной сессии кандидаты представили свои взгляды на решение проблем, стоящих перед организацией, включая бюджетный кризис ООН, реформы, международные конфликты и глобальные кризисы, а также ответили на вопросы модераторов и участников встречи.

Совет Безопасности ООН начнет оценку кандидатов

Ключевой этап определения будущего генерального секретаря ООН начнется на этой неделе в Совете Безопасности.

В ходе закрытых заседаний 15 членов Совбеза кандидат, который получит как минимум 9 голосов «за» и не столкнется с вето постоянных членов — США, России, Китая, Великобритании и Франции, будет представлен на утверждение Генеральной Ассамблее ООН.

Кандидат, получивший поддержку большинства из 193 государств — членов Генассамблеи, приступит к исполнению обязанностей генерального секретаря ООН 1 января 2027 года сроком на пять лет.

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос корреспондента АА о том, какого кандидата хотел бы видеть Гутерриш во главе организации, заявил, что генсек рассчитывает на выбор государствами-членами «наилучшего возможного кандидата».

«Генеральный секретарь и его заместитель ранее говорили о том, что настало время, чтобы эту организацию наконец возглавила женщина, однако в конечном итоге это находится в руках государств-членов», — отметил Дюжаррик.

Кандидаты продолжают активную предвыборную кампанию среди государств-членов. Если члены Совета Безопасности достигнут согласия, новый генеральный секретарь может быть определен не ранее сентября и не позднее декабря.

Антониу Гутерриш, гражданин Португалии, занимающий пост генерального секретаря ООН два срока с 2016 года, завершит свои полномочия 31 декабря.