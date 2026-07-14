В Канаде завершилось рассмотрение дела, в рамках которого Нюгарду были предъявлены обвинения в сексуальном насилии и принудительном удержании людей

Канадского модельера Питера Нюгарда признали виновным в сексуальном насилии В Канаде завершилось рассмотрение дела, в рамках которого Нюгарду были предъявлены обвинения в сексуальном насилии и принудительном удержании людей

Бывший предприниматель Питер Нюгард, один из наиболее известных представителей индустрии моды Канады, признан виновным по делу о сексуальном насилии и насильственном удержании.

Как сообщает CBC, в Канаде завершилось рассмотрение дела, в рамках которого Нюгарду были предъявлены обвинения в сексуальном насилии и принудительном удержании людей.

Согласно материалам дела, Нюгард признал свою вину и не представил никаких доказательств в свою защиту. Суд признал его виновным по предъявленным обвинениям.

Ранее был приговорен к 11 годам лишения свободы

Основатель бренда одежды Nygard International обвинялся в США и Канаде в том, что на протяжении многих лет, используя свое состояние и влияние, совершал сексуальное насилие в отношении женщин, а также занимался торговлей людьми.

В 2020 году Нюгард ушел с поста председателя совета директоров своей компании после того, как американские власти провели обыск в штаб-квартире Nygard International в Нью-Йорке.



В 2023 году суд в Торонто приговорил бывшего предпринимателя к 11 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении четырех женщин.

Ожидается, что после завершения судебных разбирательств в Канаде Нюгард будет экстрадирован в США. Вместе с тем его адвокаты намерены обжаловать это решение, ссылаясь на состояние здоровья своего подзащитного.