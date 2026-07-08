Власти Британской Колумбии провинции заявили, что судебное разбирательство будет проходить отдельно от исков, уже поданных семьями нескольких жертв против OpenAI в Окружной суд США

Канадская провинция намерена подать иск против OpenAI в связи с делом о стрельбе в школе Власти Британской Колумбии провинции заявили, что судебное разбирательство будет проходить отдельно от исков, уже поданных семьями нескольких жертв против OpenAI в Окружной суд США

Провинция Британская Колумбия (Канада) наняла юридических консультантов для возбуждения судебного разбирательства против компании OpenAI в связи с тем, что она не уведомила правоохранительные органы об угрозах, поступивших на платформе ChatGPT перед массовой стрельбой, произошедшей в феврале в средней школе Тумблер-Ридж, объявила во вторник, 7 июля генеральный прокурор Ники Шарма.

Согласно заявлению Генеральной прокуратуры, провинция наняла юридическую фирму CFM Lawyers из Ванкувера и калифорнийскую фирму Stranch, Jennings & Garvey для изучения всех правовых возможностей привлечения OpenAI и лиц, принимающих в ней решения, к ответственности.

10 февраля этого года 18-летняя Джесси Ван Рутселаар убила свою мать и 11-летнего сводного брата в их семейном доме, после чего на машине добралась до школы, открыла огонь, убив пятерых учеников и одного помощника преподавателя, а также ранив 27 человек, после чего покончила с собой. Среди жертв были дети в возрасте 12 и 13 лет.

Сотрудники компании зафиксировали аккаунт стрелявшей в ChatGPT за восемь месяцев до нападения, определили, что он представляет реальную угрозу насилия с применением огнестрельного оружия, и настоятельно призвали высшее руководство уведомить канадские власти.

В заявлении подтверждается, что руководство компании не уведомило ни полицию, ни местные власти.

«Наши мысли по-прежнему с семьями, потерявшими близких, с пострадавшими и со всем сообществом Тамблер-Риджа», — сказала Шарма, добавив: «Пока сообщество продолжает восстанавливаться, наше правительство по-прежнему сосредоточено на оказании поддержки пострадавшим и привлечении виновных к ответственности. Когда возникают серьезные опасения, что были упущены возможности предотвратить вред, мы обязаны действовать. Мы обязаны это сделать ради жертв, их семей и всех, чья жизнь изменилась из-за этой трагедии».

«Британская Колумбия никогда не уклонялась от противостояния влиятельным корпорациям, когда их действия наносят вред людям и сообществам. Мы предпринимаем этот шаг, поскольку существуют серьезные опасения по поводу того, что OpenAI не уведомила правоохранительные органы после того, как на её платформе были выявлены угрозы. Мы будем использовать все доступные средства, чтобы привлечь OpenAI и её руководство к ответственности, поскольку ни одна компания или руководитель корпорации не должны оставаться вне поля зрения, когда на карту поставлена общественная безопасность», - отметила она.

Власти провинции заявили, что их судебное разбирательство будет проходить отдельно от исков, уже поданных семьями нескольких жертв против OpenAI в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии, причем оба процесса будут вестись независимо друг от друга параллельно.