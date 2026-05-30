Канада экспортировала в Израиль военной и технологической продукции на 14,7 млн канадских долларов Власти уточняют, что новые лицензии на поставки вооружений, которые могут использоваться в Газе, не выдавались с января 2024 года

Канада в прошлом году осуществила экспорт военной и технологической продукции в Израиль на сумму около 14,7 млн канадских долларов.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Global Affairs Canada (GAC), где публикуются официальные данные правительства страны.

Согласно документу, в 2025 году общий объем поставок военной и технологической продукции в Израиль составил 14,671 млн канадских долларов.

В отчете также указано, что в 2025 году было использовано 50 лицензий на экспорт военной продукции в Израиль. При этом подчеркивается, что с 8 января 2024 года правительство Канады не одобряло экспорт вооружений, которые могут быть использованы в секторе Газа, и сохраняет эту позицию.

Лицензии на экспорт временно приостанавливались

Бывший министр иностранных дел Канады Мелани Жоли ранее заявляла, что с 8 января 2024 года экспортные лицензии на поставки военного оборудования и технологий в Израиль были временно приостановлены.

В свою очередь министр иностранных дел Канады Анита Ананд в августе 2025 года заявила, что Канада не осуществляет продажу оружия Израилю и придерживается этой позиции с 2024 года.