Канада отменила совместную с США церемонию открытия моста после решения Трампа о введении пошлин

Dilara Karataş, Elmira Ekberova
22 Июля 2026•Обновить: 22 Июля 2026
США и Канада отменили совместную церемонию открытия международного моста Горди Хау после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении 50-процентных таможенных пошлин на некоторые товары, импортируемые из Канады.
Как сообщила в письменном заявлении пресс-секретарь министра жилищного строительства и инфраструктуры Канады Грегора Робертсона Дженна Гассабех, после объявленных в начале недели торговых мер США проведение совместного торжественного мероприятия было признано нецелесообразным.
По ее словам, Канада проведет собственную церемонию открытия моста в пятницу.
При этом пока неизвестно, организуют ли Соединенные Штаты отдельное мероприятие по случаю открытия.
11 июля Канада и США договорились открыть международный мост Горди Хау 27 июля.
21 июля администрация США заявила, что Канада проводит «дискриминационную» политику в отношении американских товаров, и объявила о введении 50-процентных таможенных пошлин на ряд товаров, импортируемых из этой страны.
Премьер-министр Канады Марк Карни, в свою очередь, назвал решение Вашингтона о введении пошлин «односторонними торговыми действиями».