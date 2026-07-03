Премьер-министр Марк Карни и президент Фердинанд Маркос-младший объявили о создании стратегического партнерства и намерении укрепить экономические и оборонные связи

Канада и Филиппины подписали соглашения о расширении сотрудничества в торговле и обороне Премьер-министр Марк Карни и президент Фердинанд Маркос-младший объявили о создании стратегического партнерства и намерении укрепить экономические и оборонные связи

Канада и Филиппины подписали соглашения, предусматривающие углубление сотрудничества в сферах торговли и обороны.

Премьер-министр Канады Марк Карни принял президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего, прибывшего в страну с официальным визитом.

Выступая на совместной пресс-конференции по итогам переговоров, Карни объявил о создании нового стратегического партнерства между Канадой и Филиппинами, которое предусматривает расширение двустороннего сотрудничества в сферах торговли, энергетики, обороны и туризма.

В опубликованном на официальном сайте заявлении Карни также сообщил, что стороны подписали соглашения, направленные на укрепление оборонного сотрудничества. Они предусматривают возможность проведения совместной подготовки военнослужащих и выполнения совместных задач вооруженными силами двух стран.

Карни подчеркнул, что продолжаются переговоры об ускорении заключения соглашения о свободной торговле между Канадой и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), председательство в которой в настоящее время осуществляют Филиппины.

Ожидается, что соглашение о свободной торговле между Канадой и Филиппинами будет завершено до конца года. Карни отметил, что его встреча с Маркосом проходит в «критический период» для Азии и всего мира, подчеркнув, что мир становится более опасным и разделенным.

Маркос поблагодарил Карни за позицию по Южно-Китайскому морю

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший прибыл в Канаду во главе делегации примерно из 20 человек. Этот визит стал первым визитом главы филиппинского государства в Канаду за последние 11 лет.

На пресс-конференции Маркос поблагодарил Карни за приверженность «основанному на правилах международному порядку» в вопросе спорных территорий в Южно-Китайском море и подчеркнул важность взаимной поддержки двух стран в условиях «экономического давления».

По итогам 2025 года объем товарооборота между Канадой и Филиппинами составил 3,6 млрд канадских долларов (2,53 млрд долларов США).