Канада выделит $5 млн на помощь пострадавшей от землетрясений Венесуэле

Канада выделит 5 млн долларов на оказание помощи Венесуэле, пострадавшей в результате двух мощных землетрясений. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады.

Оттава неизменно выражает солидарность с народом Венесуэлы, - подчеркнули в ведомстве, указав на то, что землетрясения привели к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям, полный масштаб которых пока неизвестен.

Согласно сообщению, Венесуэле будет предоставлена помощь в размере 5 млн долларов, которая включает поставки продовольствия, питьевой воды, средств гигиены, медикаментов, а также логистическую поддержку.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о двух землетрясениях магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших в Венесуэле с интервалом в 39 секунд.

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо ранее сообщил, что число погибших в результате землетрясений достигло 235 человек, еще более 4,3 тыс. получили ранения.

Поисково-спасательные работы в Венесуэле продолжаются. Власти опасаются дальнейшего роста числа погибших и пострадавших.