Пномпень обвинила Бангкок в установке новых пограничных знаков вдоль границы между двумя странами

Камбоджа направила Таиланду ноту протеста из-за якобы изменения линии границы Пномпень обвинила Бангкок в установке новых пограничных знаков вдоль границы между двумя странами

Камбоджа направила Таиланду официальную ноту протеста, обвинив Бангкок в установке новых пограничных знаков вдоль границы между двумя странами.

Об этом пишет газета Phnom Penh Post со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи.

Согласно сообщению, тайские власти проводили землеустроительные работы в деревне Чоукчей провинции Бантеймеантьей.

Утверждается, что в период с 18 по 22 июня группа из примерно 25 тайских специалистов на девяти автомобилях проводила работы по разграничению территории и установила новые пограничные знаки.

В Пномпене заявили, что подобные действия нарушают суверенитет и территориальную целостность Камбоджи, в связи с чем Таиланду была вручена официальная нота протеста.

Камбоджийская сторона потребовала немедленно прекратить эти действия, назвав их «незаконными и провокационными».

Территориальный спор между Таиландом и Камбоджей

Таиланд и Камбоджа, имеющие общую границу протяженностью 817 километров, на протяжении многих лет спорят о прохождении отдельных участков границы, которая была определена в конце XIX века во время французской оккупации в Камбодже.

Первые вооруженные столкновения произошли в 2008 году после того, как Камбоджа предприняла попытку включить расположенный в спорной приграничной зоне храм XI века в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

28 мая 2025 года после нарушения соглашения о границе между двумя странами произошли кратковременные боестолкновения. Позднее военные Таиланда и Камбоджи договорились добиваться урегулирования разногласий мирными средствами.

Спустя примерно два месяца, 24 июля, на границе вновь вспыхнули столкновения, в результате которых с обеих сторон погибли 32 человека.

26 октября 2025 года при участии президента США Дональда Трампа стороны подписали мирное соглашение, направленное на урегулирование приграничного конфликта.

Несмотря на это, 7 декабря 2025 года боевые действия возобновились. В результате столкновений более 900 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

На встрече Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), состоявшейся 22 декабря 2025 года и посвященной снижению напряженности на границе, сторонам не удалось договориться о прекращении огня. Однако 24 декабря стороны возобновили военные переговоры.

Согласно «Совместной декларации», подписанной 27 декабря 2025 года, между двумя странами было немедленно объявлено прекращение огня.