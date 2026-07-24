Каллас сообщила о вызове представителя РФ при ЕС из-за удара по консульству Латвии в Украине «Мы продолжаем оказывать Латвии полную поддержку», — глава еврейской дипломатии

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила о вызове представителя России при ЕС в Европейскую службу внешних связей (ЕВСС) в связи с атакой на Почетное консульство Латвии в Украине. Об этом глава европейской дипломатии написала в соцсети американской компании Х.

Каллас отметила, «неизбирательные» российские удары по Киеву и другим регионам Украины приводят к тому, что мирные жители становятся мишенями «преднамеренных, а не случайных атак».

«Удар по Почетному консульству Латвии в Славянске вновь демонстрирует полное пренебрежение Москвой международным правом. Мы продолжаем оказывать Латвии полную поддержку», — сказала Каллас.

Глава еврейской дипломатии сообщила о намерении вызвать посла России при ЕС в ответ на сегодняшние удары и предложить новые санкционные списки, направленные против российского военно-промышленного комплекса.

Ранее начальник областной военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин сообщил, что в результате утреннего удара по Славянску погибли пять человек, еще девять получили ранения. «Повреждены 10 частных домов, предприятие и помещение почетного консульства Латвийской Республики», - написал в соцсети Филашкин.

Удар по Славянску также осудил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Мы немедленно проинформируем соответствующие государственные органы и приложим все усилия, чтобы виновные в этом варварском акте были идентифицированы и привлечены к ответственности. Призываем к решительной международной реакции», - написал Сибига в соцсети.