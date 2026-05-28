Каллас предупредила страны ЕС о «ловушке выбора собеседников» со стороны РФ Глава дипломатии ЕС заявила, что Европа должна действовать единым фронтом

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европа должна действовать сообща и не попадать в «ловушку» России при возможных мирных переговорах по Украине.

Перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в формате «Гимних», проходящей на Кипре, Каллас сообщила журналистам, что участники обсудят возможный переговорный процесс по войне России против Украины.

Комментируя вопрос о том, должен ли Евросоюз быть представлен за столом переговоров, Каллас заявила: «Я думаю, что это ловушка, в которую Россия пытается нас втянуть. Мы обсуждаем, кто именно должен с ними разговаривать, а они уже сами решают, кто для них приемлем, а кто нет. Не стоит попадать в эту ловушку».

По ее словам, переговоры всегда являются командной работой.

«Есть "хорошие полицейские", есть "плохие полицейские", существует стратегия того, как садиться за стол переговоров. Поэтому гораздо важнее сама суть переговоров, а не то, кто именно ведет разговор», — подчеркнула Каллас.

Отвечая на вопрос о том, готова ли она взять на себя роль «главного переговорщика», глава европейской дипломатии отметила:

«Я являюсь верховным представителем ЕС, и мои полномочия четко прописаны в договорах. Это означает представлять Европу».

Каллас также заявила, что Россия не смогла добиться прогресса в Украине, поэтому, по ее мнению, усиливает террористические атаки.

Говоря о напряженности между Ираном и США, она отметила, что стороны подают сигналы о близости к соглашению, однако Ормузский пролив по-прежнему остается «опасной зоной между войной и миром».

По словам Каллас, прекращение войны и обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе отвечает интересам всех сторон.

Кроме того, она сообщила, что представители Венгрии ведут в Брюсселе переговоры по вопросу открытия новых глав в процессе вступления Украины в ЕС, и выразила надежду на позитивные новости по этому вопросу.