Каллас ответила главе МИД Израиля, разорвавшему с ней контакты после сравнения с апартеидом

Каллас ответила главе МИД Израиля, разорвавшему с ней контакты после сравнения с апартеидом Каллас ответила главе МИД Израиля, разорвавшему с ней контакты после сравнения с апартеидом

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ответила министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару, который заявил о разрыве контактов с ней после сообщений о том, что она сравнила политику Израиля с режимом «апартеида».

«Я ценю наш диалог и взаимодействие и готова продолжать их в уважительном и конструктивном духе. Диалог, особенно при наличии разногласий, является основой дипломатии. ЕС всегда привержен конструктивным отношениям с Израилем», - написала Каллас в социальной сети X.

Обращаясь к Саару, глава европейской дипломатии отметила, что Европейский союз и Израиль связывает многое. При этом она подчеркнула, что ЕС по-прежнему считает двухгосударственное решение единственным жизнеспособным путем к миру на Ближнем Востоке.

«ЕС осудил незаконные израильские поселения на Западном берегу, которые все больше затрудняют достижение этой цели. Такова позиция Евросоюза», - заявила Каллас.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что во время визита в Мексику 20–22 мая Каллас якобы сравнила действия Израиля в отношении палестинцев с режимом «апартеида» в Южной Африке. Сама Каллас и возглавляемая ею Европейская служба внешних связей эти сообщения не подтверждали.

Некоторые европейские дипломаты заявили, что подобные высказывания, если они действительно имели место, не отражают официальную позицию ЕС и могут создать проблему для представителя, выступающего от имени всего Союза.

Гидеон Саар, комментируя сообщения о словах Каллас, обвинил ее в «предвзятой и навязчивой» позиции в отношении Израиля. Он также поблагодарил европейских чиновников, выступивших против такого сравнения.

«Как министр иностранных дел Израиля, я не вижу иного выбора, кроме как прекратить все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от этой клеветы. Именно так я и поступаю», - заявил Саар.