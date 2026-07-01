Первого июля в республике вступил в силу Основной закон страны, принятый на Общенациональном референдуме 15 марта 2026 года

Казахстан начал жить по новой Конституции Первого июля в республике вступил в силу Основной закон страны, принятый на Общенациональном референдуме 15 марта 2026 года

В среду, 1 июля, в Казахстане вступил в силу Основной закон страны, принятый на Общенациональном референдуме 15 марта 2026 года. Старая Конституция страны от 30 августа 1995 года отныне прекратила свое действие.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по случаю вступления в силу Новой Конституции распространил обращение к соотечественникам.

«Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации.Этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества», - говорится в публикации.

Токаев наполнил, что на общенациональном референдуме 15 марта народ Казахстана сделал «судьбоносный выбор, определивший горизонты развития государства на многие десятилетия вперед».

«Это историческое решение навсегда останется в летописи страны как яркий пример подлинного патриотизма и высокой гражданской ответственности миллионов наших соотечественников. Глубоко символично, что День Конституции отныне неразрывно связан с началом декады «Наурызнама». Знаковая дата гармонично объединяет многовековые традиции весеннего возрождения с основополагающими принципами Нового Основного закона – стремлением к гражданской солидарности, передовым знаниям и добросовестному труду на благо Родины», - сказал он.

Новый Основной закон страны был принят 15 марта, и именно в эту дату в стране отныне ежегодно будет отмечаться государственный праздник День Конституции.

Среди ключевых положений новой Конституции, одобренной на общенациональном референдуме 15 марта 2026 года, — учреждение должности вице-президента, переход к однопалатному парламенту, который будет называться курултаем, а также создание нового высшего консультативного органа — «Халык кеңесі» («Народный совет»).

Курултай будет состоять из 145 депутатов, избираемых исключительно по партийным спискам. При этом «Халык кеңесі» получит право законодательной инициативы. Одновременно предусматривается упразднение Ассамблеи народа Казахстана.

Согласно Конституции, президент обязан объявить выборы в курултай в течение одного месяца после вступления Основного закона в силу, а само голосование должно состояться в течение последующих двух месяцев.

Первого июля Токаев подписал указ «О назначении выборов в Курултай Республики Казахстан». Согласно документу, выборы депутатов Курултая Республики Казахстан назначены на 23 августа 2026 года.