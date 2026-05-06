Казахстан нарастил экспорт зерна и муки с начала маркетингового года

Казахстан в период с сентября 2025 года по апрель 2026 года экспортировал 11,1 млн тонн зерна и муки, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс- служба Министерства сельского хозяйства республики.

«По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы» (Казахстанские железные дороги), с начала маркетингового года — с сентября 2025 года по апрель 2026 года — Казахстан экспортировал 11,1 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объем поставок составил 9,8 млн тонн», - говорится в сообщении.

Рост экспортных показателей в ведомстве обусловили «стабильным спросом на сельскохозяйственную продукцию на традиционных рынках сбыта, а также эффективной логистикой и мерами государственной поддержки отрасли».

«Значительное увеличение поставок отмечается по ключевым направлениям.Так, экспорт зерна в Узбекистан вырос на 13,8% — с 8,2 млн тонн до 9,3 млн тонн. Существенный рост зафиксирован и в Кыргызстан — в 1,6 раза, с 278 тыс. тонн до 440 тыс. тонн. Поставки в Афганистан увеличились на 51%, достигнув 1,8 млн тонн против 1,2 млн тонн годом ранее. В Туркменистан экспорт вырос в 1,5 раза — с 123 тыс. тонн до 183 тыс. тонн», - отметили в казахстанском ведомстве.