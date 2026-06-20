Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Сериком Жумангариным прибыла в Кабул с гуманитарной и деловой миссией

Казахстан направил народу Афганистана гумпомощь общим весом 318,8 тонны Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Сериком Жумангариным прибыла в Кабул с гуманитарной и деловой миссией

Казахстан направил народу Афганистана очередную партию гуманитарной помощи общим весом 318,8 тонны, а также группу казахстанских врачей для оказания медицинской помощи населению.

Как сообщает пресс-служба казахстанского премьера, казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Сериком Жумангариным прибыла в Кабул с гуманитарной и деловой миссией.

«В состав делегации вошли девять специалистов ведущих медицинских организаций Казахстана. В рамках Дней казахстанской медицины в Афганистане в течение недели они будут проводить консультации и оказывать практическую медицинскую помощь населению, проводить мастер-классы для афганских коллег», - говорится в сообщении.

Серик Жумангарин отметил, что гуманитарная помощь направлена по поручению главы государства и является частью последовательной политики Казахстана по поддержке народа Афганистана.

Общий вес гуманитарного груза составляет 318,8 тонны. Помощь включает 1,867 тонны лекарственных препаратов и медицинских изделий, 300 тонн сахара,100 летних палаток, постельные принадлежности и другие предметы первой необходимости. Основная часть груза – 8 вагонов, была доставлена железнодорожным транспортом на станцию Хайратон в провинции Балх.

«Мы рассматриваем Афганистан как одного из приоритетных и стратегически важных партнеров в регионе Южной и Центральной Азии. Мы уверены, что стабильный и процветающий Афганистан – это важное условие для мира и устойчивости всего региона. Очередная партия гуманитарной помощи, направленная нашей страной, это не просто акт поддержки, но и проявление солидарности, уважения и ответственности. Сегодня вместе с нами прибыли девять ведущих специалистов казахстанских медицинских организаций – педиатры, гастроэнтерологи, хирурги, травматологи и врачи других специальностей. Они окажут необходимую помощь местным жителям и проведут мастер-классы для афганских специалистов. Для настоящих врачей не существует границ, когда речь идет о спасении здоровья и жизни людей. Тем самым мы продолжаем медицинскую миссию, начатую в прошлом году», — подчеркнул Жумангарин.