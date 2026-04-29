Казахстан и Чехия нацелены на углубление многогранного сотрудничества

Политический диалог между Казахстаном и Чехией создает благоприятную атмосферу для усиления многогранного сотрудничества. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера, в Акорде состоялась церемония встречи премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша, находящегося в Казахстане с официальным визитом.

Согласно сообщению, Токаев и Бабиш провели переговоры в узком и расширенном формате.

Токаев высоко оценил взвешенную и прагматичную внешнюю политику Чехии. По его словам, политический диалог между двумя странами создает благоприятную атмосферу для усиления многогранного сотрудничества.

Глава государства также подчеркнул, что Чехия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана в Европейском Союзе.

«Динамика товарооборота положительная. Конечно, мы будем и впредь содействовать наращиванию торгово-экономических связей. Сегодня в Казахстане активно работают более 190 чешских компаний, включая таких флагманских инвесторов, как Škoda, Omnipol, Tatra и ZVVZ. Уверяю, что в Казахстане открываются широкие возможности для реализации совместных проектов, – сказал президент.

В свою очередь премьер-министр Чехии отметил, что рассматривает свой визит как отправную точку для вывода двусторонних отношений на новый уровень.

Глава чешского правительства отметил, что в Казахстане сформирована прочная структура энергетической безопасности с диверсифицированным подходом к выработке энергии. Он подтвердил готовность чешских компаний к участию в реализации совместных проектов в этой сфере.

Стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сферах промышленности, нефти и газа, атомной энергетики, транспорта и логистики, оборонной промышленности, цифровизации, сельского хозяйства и здравоохранения.

Как было подчеркнуто во время беседы, отношения двух стран выходят далеко за рамки экономики, опираясь на общую историческую память и культурно-гуманитарные связи.

Глава казахстанского государства также выразил особую благодарность чешской стороне за содействие в реализации проекта по реинтродукции лошади Пржевальского в казахских степях.

Премьер-министр, в свою очередь, сообщил о намерении Чехии содействовать в вопросе облегчения визового режима для граждан Казахстана как в двустороннем формате, так и в рамках ЕС.

По итогам переговоров сторонами будет подготовлен список проектов для практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Андрей Бабиш пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Чехию с визитом в удобное для него время и приглашение было принято.

Токаев также наградил Андрея Бабиша орденом «Достық» (Дружбы) І степени.



По словам главы государства, вручение данной государственной награды премьер-министру является «знаком признания его значительного вклада в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Чешской Республикой».