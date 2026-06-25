Казахстан и США разработают программу авиационного мониторинга снежного покрова

Olga Keskin
25 Июня 2026•Обновить: 25 Июня 2026
Казахстан и США прорабатывают поэтапную программу авиационного мониторинга снежного покрова и предупреждения паводков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации Республики.
Согласно сообщению, вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов встретился с представителями компаний Dynamic Aviation и Airborne Snow Observatories Inc., специализирующихся на авиационном мониторинге снежного покрова. Во встрече также приняли участие представители Посольства США в Казахстане.
«Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере мониторинга снежного покрова, прогнозирования весеннего стока и раннего предупреждения паводковых рисков. Особое внимание было уделено возможностям применения современных авиационных технологий для сбора данных по бассейнам рек, подготовки картографических материалов и аналитических отчётов, а также интеграции полученной информации в существующие модели и информационные системы министерства», - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам обсуждения было принято решение поэтапной реализации программы — с постепенным наращиванием масштаба и ориентацией на долгосрочные задачи Казахстана в сфере управления водными ресурсами.
На первом этапе работа сосредоточится на бассейне реки Жабай. Здесь с помощью авиационных технологий будут проводиться высокоточные измерения снежного покрова, а полученные данные — встроены в существующие модели и системы министерства.
На последующих этапах деятельность по мониторингу и прогнозированию будет распространена на дополнительные приоритетные водосборные бассейны и регионы с целью дальнейшего повышения качества моделей, интеграции данных и развития совместного технического потенциала. Долгосрочная перспектива предусматривает масштабирование этих возможностей на всю территорию Казахстана в целях комплексного управления водными ресурсами, снижения паводковых рисков, эксплуатации водохранилищ и повышения климатической устойчивости.
«Для Казахстана важно иметь не только современные данные, но и практический инструмент, позволяющий заблаговременно принимать управленческие решения, снижать риски паводков и обеспечивать защиту населения, инфраструктуры и сельского хозяйства», — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.
По итогам встречи стороны договорились продолжить переговоры по поэтапной программе и следующим шагам возможной реализации на территории Казахстана.