Вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов встретился с представителями компаний Dynamic Aviation и Airborne Snow Observatories Inc., специализирующихся на авиационном мониторинге снежного покрова

Казахстан и США разработают программу авиационного мониторинга снежного покрова Вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов встретился с представителями компаний Dynamic Aviation и Airborne Snow Observatories Inc., специализирующихся на авиационном мониторинге снежного покрова

Казахстан и США прорабатывают поэтапную программу авиационного мониторинга снежного покрова и предупреждения паводков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации Республики.

Согласно сообщению, вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов встретился с представителями компаний Dynamic Aviation и Airborne Snow Observatories Inc., специализирующихся на авиационном мониторинге снежного покрова. Во встрече также приняли участие представители Посольства США в Казахстане.

«Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере мониторинга снежного покрова, прогнозирования весеннего стока и раннего предупреждения паводковых рисков. Особое внимание было уделено возможностям применения современных авиационных технологий для сбора данных по бассейнам рек, подготовки картографических материалов и аналитических отчётов, а также интеграции полученной информации в существующие модели и информационные системы министерства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам обсуждения было принято решение поэтапной реализации программы — с постепенным наращиванием масштаба и ориентацией на долгосрочные задачи Казахстана в сфере управления водными ресурсами.

На первом этапе работа сосредоточится на бассейне реки Жабай. Здесь с помощью авиационных технологий будут проводиться высокоточные измерения снежного покрова, а полученные данные — встроены в существующие модели и системы министерства.

На последующих этапах деятельность по мониторингу и прогнозированию будет распространена на дополнительные приоритетные водосборные бассейны и регионы с целью дальнейшего повышения качества моделей, интеграции данных и развития совместного технического потенциала. Долгосрочная перспектива предусматривает масштабирование этих возможностей на всю территорию Казахстана в целях комплексного управления водными ресурсами, снижения паводковых рисков, эксплуатации водохранилищ и повышения климатической устойчивости.

«Для Казахстана важно иметь не только современные данные, но и практический инструмент, позволяющий заблаговременно принимать управленческие решения, снижать риски паводков и обеспечивать защиту населения, инфраструктуры и сельского хозяйства», — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить переговоры по поэтапной программе и следующим шагам возможной реализации на территории Казахстана.