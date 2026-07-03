Казахстан и США определили новые направления стратегического экономического партнерства

Казахстан и США обсудили перспективы расширения стратегического экономического партнерства, включая инвестиционное сотрудничество, технологический обмен, развитие совместных производств, энергетику, транспорт, логистику и цифровую трансформацию. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана по итогам делового круглого стола «Республика Казахстан - Соединенные Штаты Америки», состоявшегося в Астане.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, деловых кругов, международных корпораций, финансовых институтов и экспертного сообщества двух стран. К участникам обратились заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин, специальный представитель президента Казахстана по взаимодействию с США Ержан Казыхан, заместитель главы дипломатической миссии США в Казахстане Дебора Робинсон, старший вице-президент Торговой палаты США Хуш Чокси и другие.

Выступая на круглом столе, заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров отметил, что в республике успешно работают более 600 американских компаний, а совокупный объем инвестиций США в экономику Казахстана превысил $100 млрд.

«Казахстан обладает значительным потенциалом для развития производств с высокой добавленной стоимостью - от нефтехимии и металлургии до машиностроения и переработки сельскохозяйственной продукции. Сегодня мы создаем новые возможности для локализации производств и развития современных промышленных кластеров, ориентированных как на внутренний рынок, так и на экспорт», - сказал Куантыров.

В качестве примеров инвестиционного партнерства он привел проекты с участием таких американских компаний, как Chevron, ExxonMobil, PepsiCo, Mars и Cove Capital. Отдельно была отмечена перспективность сотрудничества Firebird и NVIDIA.

Участники встречи также обсудили развитие инвестиционного взаимодействия, вопросы энергетики, транспорта и логистики, цифровой трансформации, инфраструктурных проектов, финансового сектора и инноваций.

Одним из ключевых итогов мероприятия стало подписание меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Национальной палатой предпринимателей Казахстана «Атамекен» и Казахстанско-Американским деловым советом Торговой палаты США. Документ направлен на развитие прямого взаимодействия между бизнес-сообществами двух стран, реализацию совместных инвестиционных проектов и укрепление институционального сотрудничества.

Кроме того, Куантыров провел отдельную встречу с делегацией торговой миссии США. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития казахстанско-американского инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. «Если 25 лет назад около 75% прямых иностранных инвестиций приходилось на нефтегазовый и металлургический секторы, то сегодня их доля составляет около 35%. Это говорит о глубокой диверсификации экономики Казахстана», - подчеркнул замминистра.

По его словам, одними из наиболее успешных примеров инвестиций с высокой добавленной стоимостью являются проекты, реализуемые совместно с американскими компаниями.