Казахстан и Оман обсудили расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества По итогам встречи Олжаса Бектенова и Зиязина бен Хайсама Аль Саида между АО «Самрук-Қазына» и Oman Investment Authority подписано Соглашение об основных условиях инвестиционного сотрудничества

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с заместителем премьер-министра по экономическим вопросам Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба казахстанского премьера, «обсуждены вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в рамках достигнутых на высшем уровне договоренностей».

Согласно сообщению, внимание уделено расширению взаимодействия в энергетике, транспортно-логистической, горнодобывающей, металлургической, цифровой сферах, АПК, туризме и др.

«Султанат Оман является дружественным и надежным партнером Казахстана на Ближнем Востоке и во всем арабском мире. Правительство Казахстана готово активно развивать торгово-экономическое сотрудничество с Оманом, укреплять двусторонние отношения, расширять инвестиционные связи и создавать благоприятные условия для реализации совместных проектов», — сказал Бектенов.

В свою очередь заместитель премьер-министра по экономическим вопросам Султаната Оман заявил, что для него было большой честью получить из рук президента Республики Казахстан орден «Достық» («Дружбы)».

«Между Султанатом Оман и Казахстаном выстроены сильные партнерские связи и мы готовы укреплять и развивать их и далее. Есть сферы, в которых уже налажено инвестиционное сотрудничество. Мы планируем также акцентировать внимание на таких направлениях, как энергетика, возобновляемые источники энергии, технологии, финансовый сектор и другие сферы», — отметил Зиязин бен Хайсам Аль Саид.

Отмечается, что в ходе переговоров сторонами обозначена заинтересованность в объединении усилий по наращиванию торгово-экономического сотрудничества. В частности, внимание уделено планам по реализации совместных инициатив в горнодобывающей отрасли и нефтегазовой сфере с акцентом на модернизацию и технологическое развитие предприятий.

С учетом проводимой Казахстаном работы по развитию транзитно-транспортного потенциала Среднего коридора отмечены точки соприкосновения в сфере логистики. Развитию экономик двух государств и взаимной торговли также способствуют совместные меры по созданию перерабатывающих предприятий, обмену технологиями в области сельского хозяйства и заключению долгосрочных соглашений о поставках сельхозпродукции.

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества и партнерства между Казахстаном и Оманом по всем приоритетным направлениям.

По итогам встречи в присутствии Олжаса Бектенова и Зиязина бен Хайсама Аль Саида между АО «Самрук-Қазына» и Oman Investment Authority подписано Соглашение об основных условиях (Heads of Terms) инвестиционного сотрудничества.

Документ закладывает институциональную основу для формирования совместной инвестиционной платформы, запуска новых казахско-оманских предприятий, инвестфондов и иных механизмов соинвестирования на паритетной основе.

Соглашение предусматривает реализацию проектов в приоритетных секторах экономики, включая промышленность, энергетику, здравоохранение, логистику, горнодобывающую отрасль и др. Инвестиции планируется направлять как в действующие активы, так и в новые проекты на территориях Республики Казахстан и Султаната Оман.