Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев провел в Абу-Даби переговоры с шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахаяном

Казахстан и ОАЭ заинтересованы в дальнейшем углублении стратегического партнерства Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев провел в Абу-Даби переговоры с шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахаяном

В рамках официального визита в ОАЭ глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев провел переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахаяном.

Об этом в понедельник, 27 апреля сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-эмиратского партнерства, отметив высокий уровень политического диалога и традиционно братский характер отношений между двумя странами.

«ОАЭ являются стратегическим партнером Казахстана в арабском мире, а сотрудничество между двумя странами последовательно укрепляется по всем ключевым направлениям», – заявил Кошербаев.

Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых между руководством двух стран, а также расширению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, инфраструктуры, инноваций, искусственного интеллекта и продовольственной безопасности.

«Экономическое сотрудничество всегда было прочной основой нашего партнерства. Сегодня ОАЭ являются одним из ключевых торговых и инвестиционных партнеров Казахстана в регионе, и мы заинтересованы в продвижении новых совместных проектов», – отметил глава МИД Казахстана.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Кошербаев подтвердил поддержку и солидарность Казахстана с Объединенными Арабскими Эмиратами в контексте текущей ситуации в регионе, подчеркнув важность недопущения эскалации и урегулирования всех конфликтов политико-дипломатическими путями на основе принципов международного права.

Также глава МИД Казахстана передал официальное приглашение от имени Президента Касым-Жомарта Токаева в адрес Президента ОАЭ принять участие на Евразийском экономическом форуме, который состоится 28-29 мая 2026 года в Астане.

В свою очередь шейх Абдалла бен Заид Аль Нахаян выразил признательность казахской стороне за поддержку и высоко оценил конструктивную позицию Казахстана, направленную на продвижение дипломатических усилий.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении стратегического партнерства, расширении практического взаимодействия и продолжении тесной координации в двустороннем и многостороннем форматах.