Казахстан и КНР создают совместную зерновую торговую платформу Казахстан увеличил экспорт агропродукции в Китай на 82,4%

Астана и Пекин достигли договоренности о создании совместной китайско-казахстанской зерновой торговой платформы. Об этом стало известно по итогам встречи вице-министра сельского хозяйства республики Ермека Кенжеханулы с руководителем Государственного управления по продовольствию и стратегическим резервам КНР (NAFRA) Лю Хуаньсинем.

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана, в ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, вопросы расширения взаимной торговли сельхозпродукцией, реализации инвестпроектов и укрепления продовольственной безопасности.

Ермек Кенжеханулы подчеркнул, что Китай остается одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана в аграрной сфере.

В свою очередь Лю Хуаньсинь отметил высокий потенциал аграрного сотрудничества между двумя странами и подтвердил заинтересованность китайской стороны в стабильных поставках качественной продукции.

Особое внимание на встрече было уделено перспективам заключения долгосрочных контрактов на поставку зерна и масличных культур, созданию логистических хабов и «сухих портов», а также обмену технологиями хранения и переработки сельхозпродукции.

Отдельной темой переговоров стало развитие цифровых инструментов торговли зерном. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в изучении китайского опыта по внедрению цифровой платформы торговли зерновыми культурами.

По итогам встречи достигнута договоренность о создании совместной китайско-казахстанской зерновой торговой платформы. Проект реализуется согласно Плану действий КНР и стран Центральной Азии в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Платформа будет создана на основе уже существующей Национальной интернет-платформы для торговли зерном китайской стороны и позволит бизнесу обеих стран совершать сделки через конкурентные торги и прямые переговоры.

Основной ассортимент площадки будет ориентирован на сою и другие масличные и масложировые культуры.

Кроме того, были подписаны меморандум о взаимопонимании между МСХ РК и NAFRA, а также соглашение о сотрудничестве между АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» и Координационным центром по торговле зерном при NAFRA.

Согласно сообщению, по итогам 2025 года товарооборот сельскохозяйственной продукции между двумя странами увеличился на 36,8% и составил 1,97 млрд долларов. За январь–март 2026 года показатель вырос на 61,7% и достиг 697 млн долларов.

Экспорт продукции АПК в КНР по итогам 2025 года вырос на 35,3% и составил 1,43 млрд долларов. Основу поставок составляют корма, растительные масла, семена льна и подсолнечника, рапсовое масло. За три месяца текущего года экспорт увеличился на 82,4%, достигнув 550 млн долларов.

Отмечается, что в настоящее время между Казахстаном и КНР подписаны протоколы по экспорту 34 видов сельхозпродукции, включая 21 вид растениеводческой и 13 видов животноводческой продукции. В реестр предприятий, имеющих право поставок в Китай, включено 3 601 предприятие.