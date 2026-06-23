В рамках рабочего визита премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Китайскую Народную Республику состоялась встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном

Казахстан и Китай намерены укреплять сотрудничество в торговле, инвестициях и логистике В рамках рабочего визита премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Китайскую Народную Республику состоялась встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном

Казахстан и Китай имеют долгую историю дружбы и сотрудничества, основанную на взаимном уважении и поддержке. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Как сообщает пресс-служба казахстанского премьера, в рамках рабочего визита Олжаса Бектенова в Китайскую Народную Республику состоялась встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также перспективы дальнейшего укрепления казахско-китайского сотрудничества, включая развитие торговли, расширение инвестиционного взаимодействия, сотрудничество в АПК, транспортно-логистической сфере и др.

Премьер-министр отметил, что Казахстан вступает в новый этап развития. По его словам, «в Конституции, принятой по итогам общенационального референдума, закреплены инициативы президента Касым-Жомарта Токаева, направленные на построение Справедливого и Прогрессивного Казахстана».

«Казахстан и Китай имеют долгую историю дружбы и сотрудничества, основанную на взаимном уважении и поддержке. В настоящее время двусторонние отношения развиваются в духе вечного и всестороннего стратегического партнерства и вступают в новый период «золотого тридцатилетия». Интенсивный доверительный диалог между лидерами наших стран, уважаемыми Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и Си Цзиньпином, являются движущей силой устойчивого развития межгосударственных отношений как образцовой модели партнерства», — отметил Бектенов.

Премьер Государственного совета КНР Ли Цян, в свою очередь, подчеркнул высокий уровень стратегического взаимодействия и выразил готовность к дальнейшему укреплению двусторонних отношений.



Кроме того, в городе Далянь премьер-министр принял участие в сессии, посвященной инициативе «Один пояс, один путь». Выступая на заседании, Олжас Бектенов отметил, что Казахстан, расположенный в сердце Евразии, обеспечивает доступ к рынку порядка 1,7 млрд потребителей. За последние 7 лет на развитие транспортно-транзитной инфраструктуры было направлено более 35 млрд долларов. Реализован ряд крупных проектов, включая контейнерный хаб в Актау, сухой порт в Сиане, вторые пути железной дороги «Достык-Мойынты» и др.

Внимание уделено пяти приоритетным направлениям дальнейшего развития инициативы «Один пояс, один путь»: укреплению инфраструктурной взаимосвязанности, формированию цифрового Среднего коридора, продвижению «зеленой» повестки, а также расширению торговли, инвестиций и финансовых механизмов.

«Реализация инициативы «Один пояс, один путь» ясно продемонстрировала одну вещь: когда расширяется взаимосвязанность, множатся и возможности. Казахстан и Китай являются ярким примером этого. Шелковый путь всегда процветал благодаря открытости, доверию и готовности объединять усилия. Казахстан сохраняет приверженность этому духу. Мы считаем себя надежным партнером Китая и ключевым мостом между регионами. В то же время мы в равной степени открыты для амбициозных, взаимовыгодных проектов со всеми партнерами, разделяющими это видение. В конечном счете взаимосвязанность – это не только инфраструктура. Это люди, благополучие и совместный прогресс», — подчеркнул Бектенов.

Отмечается, что Китай является одним из ключевых торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. По итогам 2025 года объем взаимной торговли превысил 48 млрд долларов, привлеченных прямых инвестиций из КНР – 2,8 млрд долларов. В транспортно-логистической сфере Казахстан сохраняет ключевую роль в сухопутных перевозках между Китаем и Европой: через территорию республики проходит более 85% грузопотоков. По итогам 2025 года железнодорожные перевозки между Казахстаном и КНР достигли 35,6 млн тонн с ростом на 11%.

