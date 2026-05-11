Казахстан и Бразилия отметили прогресс в ключевых сферах сотрудничества Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев провел встречу с бразильским коллегой Мауро Виейрой

Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев провел в Астане встречу с бразильским коллегой Мауро Виейрой, прибывшим в страну с официальным визитом.

Как сообщил Казинформ в понедельник, 11 мая, во время расширенных переговоров стороны отметили развитие двусторонних отношений в ключевых сферах.

Ермек Кошербаев заявил, что Астана рассматривает Бразилию как одного из ключевых партнеров. «В этом году наши страны отмечают 33 года дипломатических отношений, которые характеризуются взаимной приверженностью укреплению политического диалога, развитию торговли и взаимодействия между международными организациями. Мы должны продолжать углублять наше двустороннее и институциональное партнерство, — отметил глава казахстанского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что с момента последнего официального визита президента Бразилии в Казахстан прошло уже 17 лет. «Мы с нетерпением ожидаем возможности принять здесь президента Лулу. Наше сотрудничество получило дополнительный импульс благодаря активизации межпарламентских связей. За последние три года представители бразильского парламента посещали Астану и участвовали во встречах групп межпарламентской дружбы», — сказал глава МИД Казахстана.

Министр также выразил надежду, что представители бизнеса двух стран смогут обсудить перспективы экономического взаимодействия и расширения сотрудничества.

В свою очередь, Мауро Виейра заявил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва передал наилучшие пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и подтвердил заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.

«Для меня большая честь находиться здесь и иметь возможность обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Как вы уже отметили, у нас очень хорошие отношения. Перед поездкой сюда президент Лула поручил мне передать наилучшие пожелания вашему правительству, Президенту Токаеву и подтвердить стремление Бразилии укреплять наши двусторонние отношения, — заявил Виейра.



Глава МИД Бразилии отметил, что, несмотря на географическую удаленность, Бразилия заинтересована в укреплении связей с Казахстаном и Центральной Азией.

«Хотя географически нас разделяют большие расстояния, мы хотим быть ближе в торговом, политическом и культурном плане с Казахстаном и Центральной Азией в целом. У нас есть отличные перспективы для развития двусторонних отношений в сфере торговли», — подчеркнул министр.

По его словам, Бразилия заинтересована в увеличении импорта удобрений из Казахстана и развитии сотрудничества в аграрной сфере. «Бразилия является крупным сельскохозяйственным производителем. Мы хотели бы расширять это сотрудничество, а также изучать возможности взаимодействия в сфере животного белка и других направлениях торговли», — отметил Виейра.

Он также сообщил, что вместе с ним в Казахстан прибыла делегация представителей частного сектора, включая крупные бразильские компании нефтяной отрасли.

Бразилия занимает первое место среди стран региона Латинской Америки и Карибского бассейна по объему двусторонней торговли с Казахстаном. Товарооборот между странами на сегодня составляет 296 млн долларов.

