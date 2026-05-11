Казахстан и Бразилия выступили за мирное урегулирование конфликтов по Уставу ООН В Астане состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран

Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев провел переговоры с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.

Как сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства в понедельник, 11 мая, в ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, включая политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, а также координацию усилий в рамках международных организаций и многосторонних площадок.

Главы МИД Казахстана и Бразилии с удовлетворением отметили поступательное развитие политических контактов, включая системное межпарламентское взаимодействие, а также механизм политических консультаций, позволяющий двум странам регулярно «сверять часы» по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.

«Казахстан рассматривает Бразилию как ключевого и надежного партнера в Латинской Америке. Сегодняшние переговоры подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества и реализации новых совместных инициатив», - отметил Кошербаев.

Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Стороны отметили положительную динамику товарооборота, который в 2025 году составил 295 млн. долларов США, и подчеркнули значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимодействия в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики и инвестиций.

Отдельно было отмечено стратегическое значение транспортно-логистического потенциала с выходом на международные рынки. Казахстан и Бразилия способны выступать взаимными «воротами» в Евразию и Латинскую Америку соответственно.

В рамках международной повестки Казахстан и Бразилия подтвердили приверженность мирному урегулированию конфликтов в соответствии с международным правом и Уставом ООН, а также отметили близость подходов по вопросам глобальной климатической повестки.

В данном контексте глава МИД Казахстана представил инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной водной организации в структуре ООН.

По итогам переговоров стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении казахстанско-бразильского сотрудничества и придании нового импульса развитию двустороннего партнерства.

В рамках визита также был организован бизнес-форум с участием ведущих деловых кругов двух стран, в ходе которого состоялись встречи в форматах B2B и B2G. Обсуждены перспективы реализации совместных проектов в таких приоритетных сферах, как высокотехнологичное сельское хозяйство, управление водными ресурсами и цифровые технологии.

По итогам данного мероприятия были подписаны меморандумы о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства двух стран в сфере животноводства, а также АО «НК «KAZAKH INVEST» и Агентством по развитию экспорта «ApexBrasil».