Казахстан и Австрия обсудили углубление сотрудничества

Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев обсудил с федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Беате Майнль-Райзингер и федеральным министром внутренних дел Австрии Герхардом Карнером ключевые направления казахско-австрийского сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба МИД Казахстана, Кошербаев принял федерального министра по европейским и международным делам и министра внутренних дел Австрии в рамках их официального визита в Казахстан.

Согласно сообщению, стороны подтвердили высокий уровень казахско-австрийских отношений, основанных на взаимном доверии и прагматичном партнёрстве.

«Сегодня мы обсудили ключевые направления казахско-австрийского сотрудничества и наметили новые горизонты взаимодействия. Австрия является важным партнёром Казахстана в Европейском союзе, и мы намерены всесторонне углублять наше сотрудничество как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях», - сказал глава МИД Казахстана.

Сообщается, что в ходе переговоров был отмечен прогресс в реализации соглашений об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов и о реадмиссии, что открывает дополнительные возможности для углубления двустороннего сотрудничества. Кроме того, австрийская сторона в рамках взаимодействия с ОБСЕ передаст 25 устройств для считывания паспортов Международному аэропорту Астаны.

Отдельное внимание также было уделено развитию торгово-экономических и инвестиционных связей, включая проведение круглого стола. В этом контексте подчёркнута роль Межправительственной комиссии и Делового совета, а также австрийских компаний, осуществляющих деятельность в Казахстане.

Собеседники отметили значительный потенциал сотрудничества в таких сферах, как горнодобывающая промышленность, транспорт и инфраструктура, энергетика, туризм и образование. Особый акцент сделан на расширении транспортно-логистического партнёрства, включая развитие Среднего коридора и участие в инициативе «Global Gateway».

В контексте экономической кооперации стороны обсудили вопросы энергетического сотрудничества. Подчёркнута роль Казахстана как одного из ключевых поставщиков нефти в Австрию, а также вклад страны в обеспечение энергетической безопасности и стабильных поставок.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и региональной безопасности, подтвердив приверженность укреплению многостороннего сотрудничества и решению современных вызовов исключительно мирным путём в соответствии с Уставом ООН.