Казахстан заинтересован в привлечении британских инвестиций и технологий в приоритетные отрасли

Ulviyya Amoyeva
19 Июня 2026•Обновить: 19 Июня 2026
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров провел ряд встреч с представителями иностранных государств и деловых кругов.
Встречи прошли в рамках визита в Республику Узбекистан для участия в 5-ом Ташкентском международном инвестиционном форуме, сообщила пресс-служба МИД Казахстана в пятницу, 19 июня.
В ходе встречи с членом Палаты лордов Великобритании, заместителем министра по инвестициям Министерства бизнеса и торговли и Казначейства Великобритании Лордом Джейсоном Стоквудом стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Особое внимание было уделено реализации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, ратификация которого была завершена в июне текущего года. Также были рассмотрены перспективы расширения взаимодействия в сферах энергетики, критически важных минералов, транспорта и логистики, финансов, образования и здравоохранения.
Куантыров подчеркнул, что Великобритания является одним из ключевых инвестиционных партнеров Казахстана и входит в число крупнейших иностранных инвесторов в экономику страны.
В этой связи, была отмечена заинтересованность Казахстана в привлечении британских инвестиций и технологий в приоритетные отрасли экономики.
Встреча с председателем узбекского холдинга «BMB Holding»
В рамках визита также состоялась встреча с председателем Совета учредителей узбекского холдинга «BMB Holding» Бекзодом Маматкуловым.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, а также возможности реализации совместных проектов в сферах агропромышленного комплекса, туризма, пищевой промышленности, логистики и взаимной торговли.
Собеседники отметили высокий уровень казахско-узбекских отношений, основанных на стратегическом партнерстве и союзничестве, а также подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия между деловыми кругами двух стран и реализации новых совместных инициатив.
По итогам встреч подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического, инвестиционного и делового сотрудничества, а также в продвижении совместных проектов, способствующих устойчивому развитию и укреплению региональных экономических связей.