Замглавы МИД Казахстана Алибек Куантыров провел встречу с замминистра Великобритании по инвестициям Джейсоном Стоквудом

Казахстан заинтересован в привлечении британских инвестиций и технологий в приоритетные отрасли Замглавы МИД Казахстана Алибек Куантыров провел встречу с замминистра Великобритании по инвестициям Джейсоном Стоквудом

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров провел ряд встреч с представителями иностранных государств и деловых кругов.

Встречи прошли в рамках визита в Республику Узбекистан для участия в 5-ом Ташкентском международном инвестиционном форуме, сообщила пресс-служба МИД Казахстана в пятницу, 19 июня.

В ходе встречи с членом Палаты лордов Великобритании, заместителем министра по инвестициям Министерства бизнеса и торговли и Казначейства Великобритании Лордом Джейсоном Стоквудом стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Особое внимание было уделено реализации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, ратификация которого была завершена в июне текущего года. Также были рассмотрены перспективы расширения взаимодействия в сферах энергетики, критически важных минералов, транспорта и логистики, финансов, образования и здравоохранения.

Куантыров подчеркнул, что Великобритания является одним из ключевых инвестиционных партнеров Казахстана и входит в число крупнейших иностранных инвесторов в экономику страны.

В этой связи, была отмечена заинтересованность Казахстана в привлечении британских инвестиций и технологий в приоритетные отрасли экономики.

Встреча с председателем узбекского холдинга «BMB Holding»

В рамках визита также состоялась встреча с председателем Совета учредителей узбекского холдинга «BMB Holding» Бекзодом Маматкуловым.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, а также возможности реализации совместных проектов в сферах агропромышленного комплекса, туризма, пищевой промышленности, логистики и взаимной торговли.

Собеседники отметили высокий уровень казахско-узбекских отношений, основанных на стратегическом партнерстве и союзничестве, а также подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия между деловыми кругами двух стран и реализации новых совместных инициатив.

По итогам встреч подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического, инвестиционного и делового сотрудничества, а также в продвижении совместных проектов, способствующих устойчивому развитию и укреплению региональных экономических связей.