Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние 5 лет объем автомобильных грузоперевозок увеличился вдвое

Казахстан дал старт строительству трех стратегически важных автомагистралей Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние 5 лет объем автомобильных грузоперевозок увеличился вдвое

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на телемосте, посвященном началу строительства автодорог Кызылорда – Саксаульск, Улгайсын – Саксаульск и Бейнеу – Саксаульск.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В своем выступлении президент Токаев заявил, что сегодня начинается строительство крупных проектов, имеющих особое стратегическое значение для нашей страны. По его словам, транспортно-логистическая отрасль является мощным локомотивом экономического роста Казахстана, находящегося на перекрестке важнейших путей.

По словам президента, транспортно-логистическая отрасль является мощным локомотивом экономического роста Казахстана. Токаев отметил, что за последние 5 лет объем автомобильных грузоперевозок увеличился вдвое. В прошлом году доход от этого вида услуг достиг 1,5 триллиона тенге (3,16 миллиарда долларов США).

Протяженность новой автомагистрали Бейнеу – Саксаульск составит 800 километров. Проект напрямую соединит контрольно-пропускные пункты на границе Китая с портами Актау и Курык. Ожидается, что протяженность грузоперевозок из Китая в Европу сократится на 1 тысячу километров, а время доставки – до 3 дней.

Токаев сообщил, что также начнутся работы по расширению пропускной способности и комплексной реконструкции трасс Кызылорда – Саксаульск и Улгайсын – Саксаульск, общая протяженность которых составляет 774 километра. После запуска магистралей грузопоток увеличится в 2,5 раза и достигнет 13,2 млн тонн ежегодно.