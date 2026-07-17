Казахстан выступил за укрепление стратегического партнерства между Центральной Азией и ЕС Казахстан на встрече представлял заместитель министра иностранных дел Арман Исетов

Казахстан выступил за дальнейшее укрепление стратегического партнерства между государствами Центральной Азии и Европейским союзом, в том числе в политической, экономической сферах и в области безопасности. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел республики по итогам 13-го совещания Диалога высокого уровня «Центральная Азия - Европейский союз» по вопросам политики и безопасности.

Казахстан на встрече представлял заместитель министра иностранных дел Арман Исетов. Делегацию Евросоюза возглавил заместитель генсека по политическим вопросам Европейской службы внешних действий Олоф Скуг.

Участники совещания обсудили актуальные вопросы межрегионального сотрудничества, включая реализацию программ ЕС в Центральной Азии.

Отдельное внимание было уделено выполнению договоренностей, достигнутых по итогам саммита «Центральная Азия - Европейский союз», состоявшегося 3–4 апреля 2025 года в Самарканде, а также совместной дорожной карты, принятой 23 октября 2023 года в Люксембурге.

Стороны рассмотрели развитие взаимодействия в сфере безопасности и график совместных международных мероприятий на 2026–2027 годы.

Исетов проинформировал участников о ситуации в Центральной Азии и мерах, принимаемых Казахстаном на национальном и региональном уровнях для поддержания стабильности и устойчивого развития. Он также представил предложения по расширению сотрудничества в политической, экономической сферах и в области безопасности.

Участники подтвердили заинтересованность в развитии взаимодействия в сфере управления границами, противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также в расширении контактов между правоохранительными органами.

На полях совещания Исетов провел отдельную встречу со Скугом. Стороны обсудили состояние и перспективы расширенного партнерства между Казахстаном и Европейским союзом.

Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Брюссель 22–23 июня 2026 года.

По итогам встречи участники подтвердили приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества между Центральной Азией и Европейским союзом на основе взаимного доверия и равноправного партнерства.