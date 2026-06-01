Кабмин РФ утвердил правила работы судов под иностранным флагом в водах России Правительство разрешило в случае отсутствия необходимых мощностей использовать такие суда для ряда целей торгового мореплавания

Правительство России разрешило в случае отсутствия необходимых мощностей использовать суда под иностранным флагом для некоторых целей торгового мореплавания во внутренних водах РФ. Соответствующие правила утверждены постановлением кабмина.

В частности, под иностранным флагом возможны каботаж, поисковые и спасательные операции, удаление затонувшего в море имущества, гидротехнические, подводно-технические и другие подобные работы во внутренних водах, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе.

Соответствующее право предоставлено Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Министерству обороны РФ.

Одно из условий - отсутствие в составе судов, зарегистрированных в одном из реестров судов Российской Федерации, флота, необходимого для осуществления указанной деятельности. «Выдача разрешения осуществляется Федеральным агентством морского и речного транспорта по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации на основании заявления», - следует из текста постановления.

Как сообщили российские СМИ, новое постановление лишает силы несколько ранее действовавших документов, вводивших исключения из правил, установленных Кодексом торгового мореплавания.

Однако лицензии, выданные на основании прошлых актов, продолжают действовать вплоть до даты, до которой выданы.