Кабмин РФ разрешил до конца 2026 года оборот бензина стандарта «Евро-3» Ряду НПЗ разрешили выпускать топливо со сниженным требованием к содержанию серы

Правительство России разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов выпускать на внутренний рынок автомобильный бензин со сниженными требованиями к содержанию серы. Соответствующее постановление опубликовано в официальном интернет-портале правовой информации РФ в четверг, 2 июля.

Правительство РФ до конца 2026 года разрешило оборот бензина, соответствующего стандарту «Евро-3». Согласно документу, ряду нефтеперерабатывающих заводов разрешается выпускать в обращение автомобильный бензин со сниженными требованиями к содержанию серы.

В частности, на внутренний рынок допускается выпуск бензина класса «Евро-5» с содержанием серы до 150 мг на кг. Для дизельного топлива постановлением установлен предельный уровень содержания серы в 350 мг на кг.

При этом в документе уточняется, что такие виды топлива не будут маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза. Кроме того, они не подлежат выпуску в обращение и обращению на территориях других государств - членов ЕАЭС.

Министерство энергетики РФ должно будет мониторить реализацию данного механизма. Ведомство также обязано ежеквартально докладывать правительству о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.