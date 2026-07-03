Кабмин РФ разрешил до конца 2026 года оборот бензина стандарта «Евро-3»

Marina Mussa
03 Июля 2026•Обновить: 03 Июля 2026
Правительство России разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов выпускать на внутренний рынок автомобильный бензин со сниженными требованиями к содержанию серы. Соответствующее постановление опубликовано в официальном интернет-портале правовой информации РФ в четверг, 2 июля.
Правительство РФ до конца 2026 года разрешило оборот бензина, соответствующего стандарту «Евро-3». Согласно документу, ряду нефтеперерабатывающих заводов разрешается выпускать в обращение автомобильный бензин со сниженными требованиями к содержанию серы.
В частности, на внутренний рынок допускается выпуск бензина класса «Евро-5» с содержанием серы до 150 мг на кг. Для дизельного топлива постановлением установлен предельный уровень содержания серы в 350 мг на кг.
При этом в документе уточняется, что такие виды топлива не будут маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза. Кроме того, они не подлежат выпуску в обращение и обращению на территориях других государств - членов ЕАЭС.
Министерство энергетики РФ должно будет мониторить реализацию данного механизма. Ведомство также обязано ежеквартально докладывать правительству о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.