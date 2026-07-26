Кабмин Израиля проведет заседания в подземном объекте из-за напряженности с Ираном Власти Израиля приняли решение перенести еженедельные заседания в подземное укрепленное сооружение из-за сохраняющейся угрозы эскалации в регионе

Правительство Израиля и военно-политический кабинет страны (Кабинет безопасности) будут проводить свои еженедельные заседания в защищенном подземном объекте на фоне напряженности в отношениях с Ираном.

Как сообщает израильская государственная телерадиокомпания KAN, заседание правительства было перенесено в подземное укрепленное сооружение из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

По данным новостного сайта Walla, запланированные на сегодня одно за другим заседания правительства и Кабинета безопасности пройдут на подземном объекте.

Сообщается, что заседания состоятся после публикации газеты The New York Times о решении администрации президента США Дональда Трампа на данном этапе не расширять существенно военные удары по Ирану.

Согласно данным The New York Times, это решение было принято после встречи Трампа с высокопоставленными советниками и представителями администрации 24 июля. Отмечается, что в ходе встречи президенту были представлены риски, связанные с возможным возобновлением масштабных военных операций.

Газета со ссылкой на источники, участвовавшие в обсуждениях, сообщила, что одним из ключевых факторов, повлиявших на решение, стали опасения по поводу значительного истощения запасов ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot и других средств обороны США на Ближнем Востоке.

Между тем Walla сообщила, что Министерство обороны Израиля вечером накануне обратилось с просьбой продлить действующий по всей стране режим «чрезвычайной ситуации в тылу» до 11 августа. Отмечается, что запрос должен быть утвержден Комитетом по иностранным делам и безопасности Кнессета.

Израиль неоднократно вводил режим «чрезвычайной ситуации в тылу» с октября 2023 года на фоне военных действий и атак сразу на нескольких направлениях, включая сектор Газа, Ливан и Иран.

Обострение ситуации происходит на фоне противостояния, в рамках которого США уже около двух недель наносят авиаудары по целям на территории Ирана, а Тегеран отвечает ракетными ударами и атаками беспилотников по американским базам и военным объектам в регионе, а также по объектам, которые, по утверждению Ирана, связаны с Вашингтоном.