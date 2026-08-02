Кабмин Армении подал в отставку в первый день заседания нового парламента Премьер-министр Армении Никол Пашинян официально подал президенту прошение об отставке правительства

В соответствии со статьей 158 Конституции Армении правительство подало в отставку в день первой сессии вновь избранного Национального Собрания.

Как сообщили армянские государственные СМИ, об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 2 августа.

«Уважаемые соотечественники, здравствуйте, сегодня началась первая сессия Национального Собрания 9-го созыва, и в соответствии со статьей 158 Конституции Республики Армения в день первой сессии Национального Собрания правительство представляет президенту Республики прошение об отставке. И сейчас я готовлюсь подписать отставку правительства в соответствии со статьей 158 Конституции, которая адресована Президенту Республики Армения», — сказал Пашинян.

Никол Пашинян зачитал прощение, адресованное президенту Республики Армения, под которым затем поставил свою подпись.

«Уважаемый господин Президент, на основании статьи 158 Конституции прошу Вас принять отставку правительства».

Премьер-министр подчеркнул, что письмо будет направлено президенту Республики Армения сегодня, и Президент, в соответствии с Конституцией, примет отставку правительства.

«Также хотел бы отметить, что в данных условиях, до формирования нового правительства, члены правительства продолжают исполнять свои обязанности. А затем, согласно статье 149 Конституции, президент Республики после начала срока полномочий вновь избранного Национального Собрания немедленно назначает премьер-министра по кандидатуре, выдвинутой парламентским большинством. Сегодня парламентское большинство представит кандидатуру премьер-министра Президенту Республики, и назначение состоится в соответствии со статьей 149 Конституции. Желаю всем хорошего дня и люблю вас всех», — отметил Никол Пашинян.

Церемония присяги депутатов

Первая сессия парламента, сформированного в Армении по итогам парламентских выборов 7 июня, началась с церемонии присяги депутатов.

Текст присяги зачитал депутат от фракции «Гражданский договор» Князь Гасанов, председательствовавший на заседании в качестве старейшего по возрасту.

Сообщается, что депутаты оппозиционных блоков «Сильная Армения» и «Армения» во время церемонии присяги продолжали сидеть, в то время как депутаты правящей фракции «Гражданский договор» в отличие от своих коллег из оппозиции приносили присягу стоя и громко.

Затем депутаты подписали предоставленный им текст присяги. Оппозиционные депутаты, отказавшиеся приносить присягу громко, тем не менее, подписали текст присяги.

Рубен Рубинян — единственный кандидат на пост спикера Национального Собрания Армении

Единственным кандидатом на пост спикера Национального Собрания Республики Армения является Рубен Рубинян, депутат от фракции «Гражданский договор».

Его кандидатуру представила глава фракции «Гражданский договор» Арусяк Манавазян на первом заседании Национального Собрания девятого созыва.

«Рубинян, прежде всего, замечательный, принципиальный человек, порядочный, скромный и честный, прошедший долгий и сложный путь политического и государственного строительства. На протяжении всей своей политической деятельности он был и остается одной из самых открытых и прозрачных фигур. Он доказал не только политической, но и дипломатической работой, что обладает желанием и опытом представлять государственные интересы на самом высоком уровне», — сказала Манавазян.

Организаторские способности Рубиняна, сбалансированный подход и политическая зрелость позволят ему эффективно управлять работой Национального Собрания, добавила она.

