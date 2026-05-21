Итоги визита Путина в КНР: Москва и Пекин намерены сообща противодействовать «однополярной гегемонии» Визит президента РФ в Китай в мае 2026 года состоялся всего через несколько после визита президента США Дональда Трампа

Президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине подтвердил, что Москва и Пекин намерены углублять стратегическое партнерство, совместно отстаивать принципы Устава ООН и выступать единым фронтом против «гегемонии и односторонних действий Запада».

Визит президента РФ в Китай в мае 2026 года состоялся всего через несколько после визита президента США Дональда Трампа. Эти переговоры прошли на фоне тектонических сдвигов в геополитическом балансе, а также продолжающихся конфликтов в Иране и Украине.

КНР и РФ, в ходе визита российского лидера в Пекин, подписали масштабную Декларацию о становлении многополярного мира и «об укреплении всеобъемлющего партнерства». Эти документы стали ответом на предложенный во время второго срока Дональда Трампа «односторонний подход», зафиксировав стремление Москвы и Пекина к более эгалитарной модели международных отношений. Стороны выступили категорически против протекционизма и силового давления США.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин официально одобрили продление Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанного в 2001 году.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время совместного заявления для СМИ с президентом России Владимиром Путиным заявил об угрозе возврата к «миру джунглей» на международной арене. «Зашкаливает нанесенный односторонними действиями и гегемонией урон. Грозит возврат к закону джунглей», — сказал Си Цзиньпин.

Лидер Китая призвал Россию к усилению международной координации для формирования «более справедливого миропорядка».

По словам Си, Россия и Китай как ответственные мировые державы намерены защищать авторитет ООН и «международную справедливость», а также противодействовать всяческим попытками «повернуть историю вспять».

Путин в свою очередь отметил, что сейчас идет сложный процесс формирования полицентричного мира, основанного на балансе интересов всех его участников. Он отметил, что сотрудничество РФ и Китая во внешнеполитических делах – один из главных стабилизирующих факторов на международной арене.

Россия и Китай наращивают сотрудничество на площадках ООН, БРИКС и ШОС, заявил президент РФ. Путин подчеркнул востребованность тесного сотрудничества между Россией и Китаем в текущей напряженной международной ситуации.

Дипломатические отношения между РФ и КНР официально определяются как «всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие, вступающее в новую эпоху». Как постоянные члены Совета Безопасности ООН, государства выступают ключевыми партнерами на международной арене, несмотря на давление со стороны США и их западных союзников.

Россия и Китай остаются ключевыми участниками Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС, используя их для формирования многополярного мироустройства и координации глобальных инициатив.