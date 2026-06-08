Прокуратура изучает обвинения, в том числе касающиеся пыток и похищений

Итальянские прокуроры проводят расследование в отношении израильского министра Итамара Бен-Гвира Прокуратура изучает обвинения, в том числе касающиеся пыток и похищений

Итальянские прокуроры начали расследование в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в связи с его действиями в отношении активистов гуманитарного флотилии, направлявшейся в Газу, во время их задержания, сообщило в понедельник информационное агентство ANSA.

Расследование, проводимое прокуратурой Рима, сосредоточено на действиях Итамара Бен-Гвира по отношению к активистам, когда те содержались в порту Ашдод со связанными за спиной руками.

Следователи также изучают более широкие аспекты поведения израильских властей во время досмотра судов и задержания активистов, в числе которых были несколько граждан Италии.

Прокуратура рассматривает обвинения, включающие заявления о пытках и похищении.

Ранее прокуратура Рима начала отдельное расследование по факту задержания граждан Италии во время перехвата Израилем флотилии с гуманитарной помощью для Газы в международных водах у берегов Греции в апреле, после получения трех официальных жалоб.

Последнее нападение Израиля на направлявшуюся в Газу гуманитарную флотилию «Global Sumud» в международных водах произошло в середине мая. Прямые трансляции с флотилии показали, как израильские военно-морские силы перехватили суда.

Позже израильские власти распространили видео, на котором Бен-Гвир проходит среди задержанных активистов, которые стояли на коленях в плотно сжатых рядах, связанные пластиковыми стяжками, что вызвало широкую критику во всем мире.

На видеозаписи Бен-Гвир был запечатлен размахивающим израильским флагом и издевающимся над задержанными. Позже все активисты были освобождены вследствие международного резонанса.