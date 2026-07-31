Несмотря на то, что у Италии нет сухопутной границы с Испанией, путешествующим между двумя странами по воздуху и морю необходимо будет предъявлять паспорт при въезде

Италия приостановила режим свободного передвижения с Испанией в связи с событиями в Сеуте Несмотря на то, что у Италии нет сухопутной границы с Испанией, путешествующим между двумя странами по воздуху и морю необходимо будет предъявлять паспорт при въезде

Италия приостановила действие соглашения о свободном передвижении с Испанией в связи с переходом около 50 тысяч нелегальных мигрантов в город Сеута — территорию Испании в Северной Африке.

Как сообщает итальянское агентство ANSA, Министерство внутренних дел Италии приняло решение о приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией.

Решение было принято после того, как министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози утром 31 июля в Виминале провел заседание Комитета по анализу вопросов миграции и пограничной безопасности, на котором были представлены последние данные.

После телефонного разговора между Пьянтедози и его французским коллегой Лораном Нуньесом было достигнуто соглашение о целесообразности усиления контроля на сухопутной границе между двумя странами в рамках ранее подписанных соглашений о полицейском сотрудничестве между Францией и Италией.

Несмотря на то, что у Италии нет сухопутной границы с Испанией, принятое решение затронет тех, кто путешествует между двумя странами по воздуху и по морю, и пассажирам необходимо будет предъявлять паспорт при въезде.

Страны должны работать сообща

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в своей публикации в социальной сети американской компании X отметил, что временная приостановка действия Шенгенского соглашения с Испанией является необходимой мерой для обеспечения безопасности граждан и защиты границ Европы.

Таяни отметил, что миграционный кризис в Себте продемонстрировал, что управление границами Европейского союза является совместной ответственностью стран-членов, и подчеркнул, что для предотвращения неконтролируемых миграционных потоков и террористической угрозы страны должны работать вместе.

Что произошло?

В четверг, 30 июля, были предприняты меры против более 800 нелегальных мигрантов, пытавшихся вплавь перебраться с побережья марокканского города Фнидек в Сеуту - испанскую территорию в Северной Африке.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство мобилизовало все имеющиеся ресурсы в связи с произошедшим.

На фоне увеличения числа попыток нелегального проникновения в Сеуту правительство Испании приняло решение разместить в регионе военнослужащих для обеспечения безопасности.

Испания сообщила, что за последние 24 часа число людей, перебравшихся в Сеуту вплавь или пешком, предположительно превысило 49 тыс.