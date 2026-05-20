Италия потребовала от Израиля извинений за жестокое обращение с активистами Global Sumud

Италия потребует от Израиля принести извинения за жестокое обращение с незаконно задержанными им в международных водах активистами из Global Sumud, направлявшейся к берегами сектора Газа с гумпомощью на борту. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Глава правительства отметила, что из-за инцидента и действий министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в МИД Италии будет вызван посол Израиля.

Кадры с жестоким обращением с задержанными были опубликованы в соцсетях. В этот момент Бен-Гвир ходил среди задержанных, скованных наручниками, при этом размахивая флагом Израиля. На одном из фрагментов видео активистка выкрикнула «Свободу Палестине!», после чего сотрудники управления тюрем применили силу и прижали ее к полу.

Мелони отреагировала на эти кадры, назвав «неприемлемым» поведение Бен-Гвира. «Недопустимо, чтобы эти демонстранты, среди которых многие - итальянские граждане, подвергались такому обращению, оскорбляющему достоинство личности», - подчеркнула она.