Италия одновременно борется с аномальной жарой, штормами и лесными пожарами Министерство здравоохранения Италии объявило 17 июля «красный» — максимальный — уровень опасности из-за жары в 16 городах

В Италии продолжается борьба сразу с несколькими природными угрозами: в одних регионах страны сохраняется аномальная жара, другие – накрыли сильные дожди и штормы, а в ряде районов бушуют лесные пожары.

Как сообщают местные СМИ, из-за волны экстремальной жары, охватившей центральные и южные регионы страны, температура воздуха на островах Сицилия и Сардиния достигла 45 градусов.

Министерство здравоохранения Италии объявило 17 июля «красный» — максимальный — уровень опасности из-за жары в 16 городах: Болонье, Брешии, Кальяри, Кампобассо, Флоренции, Фрозиноне, Генуе, Латине, Милане, Палермо, Перудже, Пескаре, Риети, Риме, Турине и Витербо. В ведомстве сообщили, что 18 июля к ним присоединятся Анкона, Катания и Чивитавеккья, в результате чего число городов с «красным» уровнем опасности возрастет до 19.

В Милане, где также действует максимальный уровень погодной опасности, жара сохранялась и сегодня.

Туристы, посещавшие Миланский собор (Дуомо) и одноименную площадь, спасались от зноя с помощью зонтов, вееров и небольших электрических вентиляторов.

У городских фонтанов выстроились длинные очереди желающих набрать питьевую воду.

Пока часть Италии страдает от экстремальной жары, северные районы ликвидируют последствия сильных ливней и штормов.

По сообщениям СМИ, в коммуне Гардоне-Ривьера из-за сильного ветра обрушился башенный кран, повредив крыши нескольких зданий. В области Эмилия-Романья проливные дожди затопили сельскохозяйственные угодья, а сильные порывы ветра в Кремоне, Мантуе, Реджо-нель-Эмилии и других населенных пунктах привели к падению деревьев и повреждению крыш домов.

Лесные пожары продолжаются в разных регионах

Помимо неблагоприятных погодных условий, Италия продолжает бороться с лесными пожарами на Сардинии, Сицилии и в Умбрии.

По данным итальянских СМИ, на юге Сардинии, в районе Сульчис, пожар в кустарниковых зарослях и камышах приблизился к жилым домам и автодороге на расстояние нескольких метров. В связи с этим участок государственной трассы №126 между Гоннесой и Карбонией с 20-го по 26-й километр был закрыт для движения.

Для тушения пожара задействованы вертолеты и самолеты-амфибии, а также наземная пожарная техника.

Отмечается, что в регионе Умбрия продолжается тушение лесного пожара в районе Ночера-Умбра, начавшегося 15 июля. В операции задействовано три вертолета.

Из-за угрозы распространения огня на проходящую рядом автомобильную дорогу часть трассы была временно перекрыта в целях безопасности.

На западе и юге Сицилии также продолжается ликвидация многочисленных очагов возгорания в кустарниковой местности.