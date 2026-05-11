Италия: Насилие в отношении христиан на Ближнем Востоке достигло чрезмерных масштабов и является недопустимым

Глава МИД Италии Антонио Таяни осудил насилие в отношении христиан в Ливане, Израиле и на Западном берегу

Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что насилие в отношении христиан на Ближнем Востоке является «чрезмерным и недопустимым».

Министр, принимавший участие в заседании министров иностранных дел Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, поделился своими комментариями с итальянскими журналистами по завершении встречи.

В ответ на вопрос о случаях насилия и оскорблений в отношении христиан и их ценностей со стороны израильской армии и незаконных поселенцев на Ближнем Востоке Таяни сказал: «Я осудил насилие в отношении христиан в Ливане, Израиле и на Западном берегу. Это слишком много и неприемлемо».

«Сюда входят и неуважительные высказывания, оскорбляющие чувства католиков и святые ценности. Никто не имеет права оскорблять чужие убеждения», - добавил итальянский министр.

Политик также отметил, что на встрече «не обсуждался» вопрос о введении санкций в отношении израильских министров, придерживающихся экстремистских взглядов.

Без участия Европы достичь мирного соглашения с Москвой невозможно

Коснувшись также актуальных дискуссий о прекращении войны в Украине, глава МИД Италии заявил: «Без участия Европы достичь мирного соглашения с Москвой невозможно».

Отметив, что ЕС многое сделал для защиты Украины и что Украина является страной-кандидатом на вступление в ЕС, министр добавил: «Кроме того, Европа ввела санкции против России и готовит еще один пакет санкций. Для обеспечения мира необходимо отменить и эти санкции, и на заключительном этапе мы должны играть ведущую роль».

В своем заявлении, сделанном перед началом встречи, Таяни также прокомментировал поддержку президентом России Владимиром Путином кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера для возможных переговоров между ЕС и Россией. Он отметил, что человека, который будет вести переговоры от имени ЕС, выберет не Россия, а сам ЕС. По его словам, прежде необходимо посмотреть, действительно ли Россия хочет мира.