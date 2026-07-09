Италия высылает двух российских военных атташе по обвинению в шпионаже Иван Петрович Горбачев и Михаил Васильевич Астахов должны покинуть Рим в течение трех дней, - глава МИД Итали

Власти Италии приняли решение выслать двух военных атташе посольства России в Риме, обвинив их в причастности к шпионской деятельности. Об этом сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в социальной сети американской компании X.

Резонанс вокруг расследования, начатого прокуратурой Рима в мае 2025 года и ставшего достоянием общественности после задержания 7 июля двух бывших сотрудников итальянской военной разведки, продолжается.

«Правительство Италии приняло решение выслать двух военных атташе посольства Российской Федерации в Италии, ответственных за шпионскую деятельность, выявленную в ходе расследования прокуратуры Рима», - написал министр, указав на то, шпионская деятельность является «неприемлемой».

«Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Италии только что уведомил посла России в Риме о том, что Иван Петрович Горбачев и Михаил Васильевич Астахов должны покинуть Рим в течение трех дней. Москва продолжает использовать гибридные методы против Запада и Италии. Это представляет собой серьезное и недопустимое вмешательство в деятельность итальянских государственных институтов и угрозу национальной безопасности», — отметил Таяни.

Газета La Stampa пишет, что задержанными в рамках расследования являются бывшие сотрудники разведки Гавино Рауль Пирас и Винченцо ди Паскуале.

Как утверждает издание, за денежное вознаграждение они занимались шпионажем в интересах России и передавали Москве сведения о перевооружении Италии, Европейского союза и НАТО, местах расположения предприятий по производству беспилотников, ракетных и оружейных системах, помощи Украине, поставках дальнобойных ракет, некоторых государственных контрактах, содержащих секретную информацию, базах данных разведки, а также секретные сведения о военной миссии в Болгарии.

Расследование шпионажа в Риме

В рамках расследования, начатого прокуратурой Рима в мае 2025 года, 7 июля итальянские карабинеры провели операцию по подозрению в шпионаже.

В ходе операции были задержаны два бывших сотрудника итальянской разведки — Гавино Рауль Пирас и Винченцо ди Паскуале. Правоохранительные органы опубликовали видеоматериалы, связанные с предполагаемой шпионской деятельностью.

Согласно заявлению карабинеров, задержанным предъявлены обвинения «в шпионаже с целью получения сведений, не подлежащих разглашению, незаконном распространении секретной информации, а также несанкционированном доступе к компьютерам и информационным системам».

Следствие утверждает, что подозреваемые получали доступ к секретным данным через свои источники, среди которых были четверо действующих военнослужащих.

Аналогичный шпионский скандал произошел в Италии и в 2021 году.

Тогда офицер ВМС Италии Вальтер Бьот, ранее командовавший фрегатом, был задержан с поличным 30 марта 2021 года при передаче секретных документов российским представителям. Впоследствии он был приговорен военным и гражданским судами к различным срокам лишения свободы. В ноябре 2024 года Кассационный суд Италии оставил в силе вынесенный военным судом приговор — 29 лет и 2 месяца лишения свободы. После того инцидента итальянское правительство также выслало двух российских военных атташе.

Российская сторона

Между тем в МИД России сообщили, что Москва «даст соответствующий ответ» на высылку двух военных атташе посольства в Риме.