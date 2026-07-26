Истребитель F-16 сбил еще один БПЛА, нарушивший воздушное пространство Румынии Президент Румынии Никушор Дан назвал подобное нарушение «неприемлемым и недопустимым»

Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), нарушивший воздушное пространство Румынии, был сбит истребителем F-16 национальных ВВС.

Об этом президент Румынии Никушор Дан сообщил в социальной сети американской компании Х в воскресенье, 26 июля.

Глава государства отметил, что истребитель F-16 ВВС Румынии в 10:13 по местному времени нейтрализовал БПЛА над территориальными водами страны в районе Сулина-Килия.

Поздравив румынских пилотов и наземные команды, Дан отметил, что они выполнили свои задачи профессионально, мужественно и эффективно, а операция способствовала защите территории страны и безопасности граждан.

Дан также сообщил, что в рамках расследования, проводимого Генеральной прокуратурой Румынии, было установлено, что БПЛА, сбитый 24 июля, относится к типу «Шахед», который «Россия использует в войне против Украины».

Он заявил, что расследования в отношении БПЛА, сбитых вчера и сегодня, продолжаются, а дипломатический протест Румынии в адрес России также будет основан на результатах этих расследований. Дан обратил внимание на то, что «Россия продолжает нарушать воздушное пространство Румынии», которое также является воздушным пространством НАТО и Европейского союза (ЕС).

Глава государства назвал подобное нарушение «неприемлемым и недопустимым», и подчеркнул, что они рассматриваются с максимальной серьезностью совместно с союзниками.

Таким образом, за последние 3 дня три БПЛА, нарушивших воздушное пространство Румынии, были нейтрализованы истребителями F-16.

Кроме того, в ночь на 29 мая российский БПЛА во время атак на Украину вошел в воздушное пространство Румынии и упал на многоквартирный жилой дом, в результате чего пострадали 2 человека.

