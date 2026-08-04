Седьмой раунд переговоров между Ливаном и Израилем проходит в столице Италии Риме

Источник: Израиль согласился не увязывать переговоры по границе с разоружением «Хезболлы» Седьмой раунд переговоров между Ливаном и Израилем проходит в столице Италии Риме

На проходящем в Риме седьмом раунде переговоров между Ливаном и Израилем израильская сторона впервые отказалась от требования увязать обсуждение вопроса сухопутной границы с разоружением движения «Хезболла». Об этом на условиях анонимности сообщил агентству "Анадолу" высокопоставленный ливанский официальный источник.

По словам собеседника агентства, стороны намерены приступить к работе по восстановлению международно признанной границы, установленной в 1923 году.

Кроме того, в ходе консультаций началось обсуждение технических деталей и механизмов реализации рамочного соглашения в пилотных районах.

Источник отметил, что главным приоритетом ливанской делегации остается придание действующему режиму перемирия постоянного характера и прекращение нарушений со стороны Израиля.

Седьмой раунд переговоров между Ливаном и Израилем проходит в столице Италии Риме при посредничестве США. Предыдущий, шестой раунд состоялся там же 4–15 июля. Рамочное соглашение между сторонами было подписано 26 июня по итогам пятого раунда переговоров.