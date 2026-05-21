Источники в МИД Турции: из Израиля спецрейсами в Турцию эвакуированы 422 участника Global Sumud

Источники в МИД Турции сообщили, что 422 участника международной флотилии Global Sumud, включая 85 граждан Турции, покинули израильский аэропорт Рамон и вылетели в Турцию.

«В рамках эвакуационных мероприятий, проводимых под координацией Министерства иностранных дел, наши граждане — участники Global Sumud, которые были задержаны израильскими силами, а также участники из третьих стран, покинули аэропорт Рамон под наблюдением сотрудников нашего посольства в Тель-Авиве и отправились в нашу страну»,- заявили представители турецкого внешнеполитического ведомства в четверг, 21 мая.

Специальными авиарейсами 422 участника флота, включая 85 турецких граждан, доставляются в Турцию, уточнили источники.

Нападения израильской армии на Global Sumud

«Весенняя миссия 2026» флотилии Global Sumud, целью которой был прорыв блокады сектора Газа и доставка жизненно важной гуманитарной помощи, в ночь на 29 апреля подверглась незаконному вмешательству израильской армии в нескольких морских милях от греческих территориальных вод у берегов острова Крит.

Во время атаки в международных водах, в 600 морских милях от Газы, израильские военные задержали 177 активистов. Сообщалось о жестоком обращении с задержанными.

18 мая израильская армия совершила новое нападение на флотилию, состоящую из 50 судов, на борту которых находились 428 активистов из 44 стран, когда она следовала в сторону Газы в международных водах, и незаконно задержала активистов.

В августе 2025 года израильская армия также совершила аналогичное нападение на Global Sumud, которая направлялась в Газу на более чем 40 судах с 500 активистами из более чем 44 стран.