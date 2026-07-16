Наш рынок вновь открыл свои двери и постепенно обретает былой дух - потомок основателя рынка

Исторический Османский крытый рынок в Сирии вновь оживает после войны Наш рынок вновь открыл свои двери и постепенно обретает былой дух - потомок основателя рынка

Исторический Османский крытый рынок в сирийском городе Хомс, сильно пострадавший в годы гражданской войны, постепенно возвращается к прежней жизни благодаря проводимым реставрационным работам.

Расположенный в центре Хомса исторический рынок, архитектура которого выделяется кладкой из тесаного черного базальта, после многолетних боевых действий начал вновь обретать торговую активность и возрождать традиционные ремесла.

Рынок, построенный в османский период и имеющий примерно 400–500-летнюю историю, считается одним из важнейших исторических и торговых центров Хомса.

Чтобы защитить торговцев и посетителей от неблагоприятных погодных условий, рынок был построен с арочными перекрытиями и закрытой крышей. Его самобытная архитектура до сих пор привлекает внимание.

Одним из главных символов этого района также является исторический хаммам Османа Аги, расположенный в центре рынка.

Несмотря на масштабные разрушения и бомбардировки, вызванные войной, исторический рынок сохранился и теперь вновь оживает благодаря реставрационным работам.

На Османском крытом рынке по-прежнему развиваются такие традиционные ремесла, как чеканка по меди, кузнечное дело, текстильное производство, шелководство, пошив одежды, изготовление нитей и флагов. Тем самым здесь постепенно возрождается историческая самобытность региона.

68-летний Хаджи Хеззаа Мухаммед Абдулхамид аль-Джунди, один из потомков основателя рынка Османа Аги аль-Джунди, рассказал «Анадолу», что с гордостью наблюдает за возрождением исторического места, где прошло его детство.

По словам аль-Джунди, он родился и вырос в квартале, где жили его отец и деды.

«Наш прадед Осман Ага аль-Джунди осуществил этот масштабный проект, чтобы жители Хомса могли найти все необходимое в одном месте. Чтобы людям не приходилось преодолевать большие расстояния, он построил огромный торговый центр, объединивший ювелиров, торговцев тканями, продавцов овощей и других ремесленников. Я побывал во многих странах мира, однако нигде не видел подобной архитектуры и организации», - сказал он.

- Наш рынок вновь открыл свои двери и обретает былой дух

По словам аль-Джунди, в годы гражданской войны рынок подвергся серьезным разрушениям, но благодаря своей прочной конструкции устоял. «Архитектура нашего рынка выдержала эти разрушения. Сейчас люди возвращаются в свои магазины и дома, очищают и восстанавливают их. Наш рынок вновь открыл свои двери и постепенно обретает былой дух», - отметил он.