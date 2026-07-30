Кыргызстан при поддержке Турции готовит запуск международной экологической программы, ориентируясь на опыт Антальи в сфере устойчивого туризма и управления прибрежными территориями

Иссык-Куль может стать первым озером Центральной Азии с пляжами «Голубого флага» Кыргызстан при поддержке Турции готовит запуск международной экологической программы, ориентируясь на опыт Антальи в сфере устойчивого туризма и управления прибрежными территориями

Озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, второе по величине высокогорное озеро в мире, в случае успешной реализации программы «Голубой флаг» может стать первым природным объектом в Центральной Азии, пляжи которого будут отмечены этой международной экологической наградой.

В рамках подготовки к возможному получению сертификата Кыргызстан активно изучает опыт Турции в области экологического менеджмента и устойчивого туризма.

В июне с этой целью при содействии Министерства культуры и туризма Турции пляжи Антальи, отмеченные «Голубым флагом», посетила делегация во главе с бывшим министром культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Азаматом Жаманкуловым.

В рамках недельной программы делегаты изучили различные модели управления прибрежными территориями Турции. Были организованы выезды на общественные пляжи Коньяалты, находящиеся в ведении муниципалитета Антальи, пляжи муниципалитета Муратпаша, общественные пляжи муниципалитета Кемер, а также на общественный пляж Лара со свободным входом, находящийся в ведении Министерства культуры и туризма Турции.



Фото : Nazir Aliyev Tayfur/AA

Иссык-Куль - сильный кандидат на «Голубой флаг»

Озеро Иссык-Куль, самое большое озеро в стране, благодаря своей природной красоте, высокому качеству воды и значительному туристическому потенциалу является сильным кандидатом для участия в программе «Голубой флаг».

Об этом в комментарии «Анадолу» заявили координатор отделения Фонда экологического образования Турции (TÜRÇEV) в Анталье Мустафа Эргийдирен и генеральный директор TÜRÇEV, национальный координатор программы «Голубой флаг» Алмыла Кындан Джеббари.

Представители фонда отметили высокую заинтересованность кыргызской стороны в реализации проекта. При этом, как подчеркивают в организации, главным преимуществом является то, что Кыргызстан рассматривает участие в программе не как получение награды, а как долгосрочную трансформацию, направленную на совершенствование экологического управления, развитие устойчивого туризма и повышение качества предоставляемых услуг.

Эксперты напомнили, что программа «Голубой флаг» не ограничивается оценкой чистоты воды для купания. Она предусматривает выполнение широкого спектра требований, включая экологическое управление, обеспечение безопасности, доступности, экологическое просвещение и устойчивое управление пляжами. По их словам, Кыргызстану еще предстоит провести значительную подготовительную работу, однако при грамотном планировании и эффективном межведомственном взаимодействии Иссык-Куль в перспективе сможет получить пляжи, отмеченные «Голубым флагом».

Они также указали, что для внедрения Международной программы «Голубой флаг» необходимо сформировать соответствующую институциональную базу. В частности, потребуется создать Национальное жюри в соответствии с требованиями Международного фонда экологического образования (FEE), организовать регулярный отбор и анализ проб воды по установленным стандартам, а также провести масштабную подготовительную работу, включающую создание систем экологического и отходного менеджмента, обеспечение условий для людей с ограниченными возможностями и внедрение систем безопасности на воде.

Говоря о сотрудничестве с кыргызской стороной, представители TÜRÇEV сообщили, что оно началось в рамках международного проекта, предусматривающего финансирование запуска программы в Кыргызстане, и основано на обмене знаниями и опытом, включая ознакомление с успешной практикой Турции, которая на протяжении многих лет занимает третье место в мире по количеству пляжей, отмеченных «Голубым флагом».



В рамках программы технического ознакомления, проведенной в Анталье, кыргызской делегации была предоставлена полная информация обо всех этапах реализации программы — как в теоретическом формате, так и непосредственно на объектах.

По словам экспертов, участники делегации смогли ознакомиться с моделями управления пляжами, применяемыми турецкими муниципалитетами, механизмами государственно-частного партнерства, программами экологического просвещения, системами обращения с отходами, мониторингом качества воды для купания, практикой организации доступных пляжей, а также методом гостиниц соблюдения критерий программы «Голубой флаг». Кроме того, кыргызской стороне подробно разъяснили национальную систему управления программой, механизмы контроля и порядок подачи заявок.

Начало долгосрочного обмена знаниями

В TÜRÇEV подчеркнули, что данный визит стал не просто техническим ознакомлением, а началом долгосрочного обмена знаниями. По оценке организации, это одно из первых комплексных мероприятий по обмену техническим опытом в рамках программы «Голубой флаг» в тюркском мире. В фонде добавили, что продолжат оказывать кыргызской стороне необходимую техническую поддержку и делиться накопленным опытом.



В числе ключевых рекомендаций Кыргызстану эксперты назвали необходимость воспринимать программу не как процесс получения международной награды, а как создание устойчивой системы управления прибрежными территориями и пляжами.

По их мнению, в первую очередь следует определить несколько пилотных пляжей, обеспечить полное выполнение всех критериев на этих территориях и наладить эффективную координацию между всеми ответственными структурами.

Особое значение, как подчеркнули в фонде, имеет совместная работа местных органов власти, центрального правительства, представителей туристической отрасли и природоохранных организаций.

Кроме того, важнейшими элементами подготовки станут развитие экологического просвещения, повышение экологической осведомленности посетителей, регулярный мониторинг качества воды в соответствии с международными стандартами, создание эффективных систем управления отходами, а также совершенствование стандартов доступности и безопасности на воде.

Ориентир для тюркского мира

По мнению представителей фонда, успешная реализация программы «Голубой флаг» на озере Иссык-Куль может стать ориентиром для других туристических направлений тюркского мира.

Комментируя возможные сроки реализации проекта, эксперты отметили, что программа основана на международных критериях, поэтому говорить о конкретном графике пока преждевременно. Темпы реализации будут зависеть от того, насколько быстро Кыргызстан завершит необходимую инфраструктурную и институциональную подготовку в соответствии с международными стандартами.

По их словам, первым этапом уже стала программа технического ознакомления в Анталье. Далее планируется определить пилотные пляжи, создать системы мониторинга качества воды для купания, сформировать национальную организационную структуру, обеспечить координацию между профильными ведомствами и провести работу по приведению объектов в соответствие с критериями программы «Голубой флаг».

В TÜRÇEV отметили, что и в дальнейшем будут сопровождать реализацию программы, оказывая кыргызской стороне экспертную и методическую поддержку.



Фото : Nazir Aliyev Tayfur/AA

Что такое «Голубой флаг»?

«Голубой флаг» — международная экологическая награда, присуждаемая международной Федерацией экологического образования (Foundation of Environmental Education) пляжам и причалам для яхт, соответствующим высоким экологическим стандартам.

Она символизирует чистую, благоустроенную, безопасную окружающую среду, а также устойчивый и современный подход к организации рекреационных зон.

Награду вручают с 1987 года лучшим пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и где есть все для безопасного купания. Проверяются как фешенебельные зоны, так и уединенные, тихие природные уголки.

Для пляжей критерии программы включают качество воды для купания, экологическое просвещение, информирование посетителей и эффективное экологическое управление.

Программа имеет важное значение и для туристической отрасли, поскольку служит международной гарантией качества. Наличие «Голубого флага» помогает туристам выбирать безопасные и соответствующие международным стандартам места отдыха, тем самым способствуя развитию устойчивого туризма.

В настоящее время программа реализуется в 51 стране мира, включая 30 европейских государств. Больше всего таких флагов развевается над чистыми побережьями Испании, Греции и Турции. Исполнителем программы в Турции выступает TÜRÇEV.

Иссык-Куль – жемчужина Центральной Азии

Протяженность озера Иссык-Куль с запада на восток составляет 182 км, а с юга на север — 58 км.

Благодаря довольно высокой минерализации, которая доходит до 5,90 промилле, целебная вода озера никогда не замерзает. Именно с этим фактом связано название озера, которое в переводе с кыргызского языка означает «горячее озеро».

Вода содержит сульфаты, хлориды, кальций и магний, но ее соленость примерно в три раза меньше, чем в Черном море.

Иссык-Куль также входит в число 25 крупнейших озер мира по площади и занимает седьмое место среди самых глубоких озер планеты. Средняя глубина составляет 278 метров, а максимальная достигает 702 метров.

Озеро расположено на северо-востоке республики, между хребтами Северного Тянь-Шаня — Кунгей Ала-Тоо и Терскей Ала-Тоо — на высоте 1609 метров над уровнем моря.

Иссык-Куль является вторым по прозрачности воды озером в мире после озера Байкал.

Уровень воды в озере циклически меняется в течение нескольких десятилетий.