Исследователи NASA нашли признаки жизни на Марсе

Марсоход Perseverance Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружил молекулы органического углерода в породах, которые, как предполагается, могли быть средой обитания микробной жизни.

Ученые с помощью Perseverance провели исследования в скальном образовании Bright Angel в районе Neretva Vallis ныне высохшей местности, по которой в прошлом вода поступала в кратер Езеро.

В ходе исследований был выявлен тип углерода, называемый «макромолекулярным углеродом» (MMC). Отмечается, что такой углерод может иметь биологическое происхождение, то есть быть связанным с живыми организмами, однако он также может образовываться в результате геологических процессов, таких как взаимодействие горных пород с водой или падение метеоритов.

Исследователи подтвердили наличие органического углерода, который относится к основным строительным элементам жизни, с помощью прибора SHERLOC, установленного на роботизированной руке Perseverance. Этот прибор анализирует химический состав горных пород с использованием лазерного излучения.

В исследовании также установлено, что органический углерод сохранился всего в нескольких микрометрах под поверхностью Марса. Это считается важным открытием с учетом марсианских условий, где, как предполагается, органические вещества быстро разрушаются под воздействием интенсивной радиации и химических окислителей.

Один из соавторов исследования Эшли Мерфи заявил, что происхождение макромолекулярного углерода пока неизвестно, однако это одно из самых захватывающих открытий, полученных к настоящему времени.

Эксперты NASA подчеркнули, что окончательно установить, имеют ли молекулы углерода биологическое происхождение, можно будет только после изучения в лабораториях образцов пород, доставленных с Марса.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

NASA также сообщало в 2025 году, что пятна, напоминающие леопардовый узор, на одном из образцов породы, обнаруженных на Марсе, могут быть «самым явным признаком» того, что в прошлом на планете могла существовать жизнь.